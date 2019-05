Albanese wird neuer Labor-Vorsitzender in Australien

Nach überraschender Niederlage bei der Parlamentswahl

Canberra – Australiens Oppositionspartei Labor bekommt nach der überraschenden Niederlage bei der Parlamentswahl einen neuen Vorsitzenden: Neuer Parteichef wird der ehemalige Vize-Premierminister Anthony Albanese.

Der 56-Jährige ist einziger Kandidat für die Nachfolge des bisherigen Oppositionsführers Bill Shorten. Albanese gab am Montag als Ziel aus, bei der nächsten Parlamentswahl 2022 zurück an die Regierung zu kommen. Seine Familie hat italienische Wurzeln.

Bis zur Parlamentswahl am 18. Mai hatte Labor mit Shorten als Spitzenkandidat in allen Umfragen geführt. Am Wahltag gewann dann aber doch das Mitte-Rechts-Bündnis von Premierminister Scott Morrison, dem Vorsitzenden der Liberalen Partei. Shorten erklärte daraufhin seinen Rücktritt. In Australien dauert eine normale Legislaturperiode nur drei Jahre. Labor war zuletzt 2013 an der Regierung. (APA, dpa, 27.5.2019)