Die Gemeindeergebnisse der EU-Wahl auf einen Blick

Finden Sie heraus, wie Ihre Gemeinde oder Ihr Wiener Bezirk abgestimmt hat

Die Wahl zum Europäischen Parlament ist geschlagen. Während die Auszählung der Wahlkarten noch bis Montag Nachmittag dauern wird, sind beinahe alle Gemeindeergebnisse bereits final, da die Wahlkarten in den Bezirken gesammelt werden und den Gemeinden in der Regel nicht zugeordnet werden können. Eine Ausnahme bilden diesbezüglich die Statuarstädte (etwa die Landeshauptstädte ohne Bregenz und einige weitere größere Städte), deren Wahlkartenstimmen eindeutig zuordenbar bleiben. Diese Stimmen werden in der unten stehenden Grafik miteinbezogen, sobald die entsprechenden Ergebnisse am Montag verfügbar sind.

Bezirksergebnisse aus Wien

Unten stehend sehen Sie die Ergebnisse der EU-Wahl in den Wiener Bezirken: Die Grünen gewinnen hier im 4., 6.-9. sowie 17. und 18. Bezirk, die ÖVP im 1., 13. und 19. Bezirk. Die übrigen Bezirke gehen an die SPÖ.

(kies, mcmt, 26.5.2019)