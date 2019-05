Ende der EU alten Zuschnitts

Europas Wähler verlangen mutigen Umbau, mehr Demokratie und Zukunftsthemen

So viel Europa war schon lange nicht mehr. Oder – im Gesamten gesehen – überhaupt noch nie. Zum ersten Mal seit der großen EU-Erweiterung 2004 ging die Wahlbeteiligung wieder deutlich in die Höhe. Eine Trendumkehr. Sogar in einigen Ländern in Ost- und Ostmitteleuropa – sie waren bisher besonders wahlabstinent – drängten mehr Wähler zu den Urnen. Das ist ein gutes Zeichen. Dank des Internets und der sozialen Medien, aber auch weil die EU-Institutionen nach Jahrzehnten des Tiefschlafs in der Kommunikation mit den Bürgern zuletzt deutlich aufgeholt haben, regt das gemeinsame Europa auf: im Positiven wie im Negativen.

Denn es war schon in den ersten Ergebnissen sichtbar, was es politisch in Europa geschlagen hat: Die christ- und sozialdemokratischen Volksparteien bauen insgesamt weiter ab. Sie müssen sich dringend etwas einfallen lassen und dürfen nicht nur auf ihre traditionellen Konzepte als "proeuropäische Baumeister" Europas setzen.

Im Parlament in Straßburg wird es nun noch "bunter". Gut 150 Einzelparteien aus 28 Ländern werden vertreten sein, die Koalitionsbildungen und Mehrheiten noch komplizierter.

Auf der einen Seite verzeichnen die Rechtsparteien und die extrem Rechten einen Aufschwung. Ganz rechts verdanken sie das aber eigentlich nur dem Sonderfall Italien: der Lega unter Matteo Salvini. In vielen Ländern stagnieren sie. Die FPÖ verlor sogar deutlich. Die Partei von Geert Wilders, dem Islamhasser, stürzte ab.

Auf der anderen Seite gaben die Liberalen und auch die Grünen ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Das wird die Arbeit in den Ausschüssen wie im Plenum inhaltlich mehr verändern, als sich das auf den ersten Blick in Zahlen ausdrückt. Denn ein großer Teil der Rechten wird politisch isoliert bleiben.

Welchen Auftrag die 403 Millionen wahlberechtigten EU-Bürger ihren 751 Abgeordneten in Straßburg ausgegeben haben und wie sich das nun auf die Wahl des künftigen EU-Kommissionspräsidenten und sein Arbeitsprogramm in fünf Jahren auswirken wird, ist so schwer abzulesen wie nie zuvor.

Da die großkoalitionäre schwarz-rote Mehrheit verlorengegangen ist, sind EVP und S&D nun auf mindestens einen weiteren Koalitionspartner angewiesen – oder sogar auf zwei. Dank der Unterstützung durch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der mit den Liberalen programmatisch eine "Renaissance der Europäischen Union" einleiten will, hat Frans Timmermans, SP-Kandidat für die Nachfolge von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, gar nicht mehr so schlechte Chancen. Sein EVP-Kontrahent und Favorit Manfred Weber hat im Vergleich weniger Kombattanten.

Aber die Spielchen um die EU-Spitzenposten werden erst viel später beginnen. Der EU-Gipfel am Dienstag wird ein erstes Vorfühlen sein, aber keine Entscheidungen bringen. Umso mehr muss jetzt um die künftige inhaltliche Linie der Kommission gerungen werden. Die Zukunftsthemen – Klima, Energie, Bildung, Jugend -, die vor allem von den Liberalen und Grünen gepusht wurden, gewinnen deutlich an Gewicht.

Aber: Zu beneiden ist die nächste EU-Kommission keineswegs. Sie erbt den ungelösten Brexit. Solange der EU-Austritt der Briten nicht geklärt ist, wird es schwer sein, den künftigen EU-Budgetrahmen oder auch substanzielle interne EU-Reformen konkret anzugehen. (Thomas Mayer, 26.5.2019)