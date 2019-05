Deutsche Sozialdemokraten und CDU fahren Verluste ein – Grüne verdoppeln sich

Die SPD verlor bei den EU-Wahlen massiv – Die Union muss ebenfalls Federn lassen, bleibt aber stärkste Partei. Klare Gewinner waren die Grünen

Die Umfragen hatten den Sozialdemokraten in Deutschland ja schon länger einen nicht gar so erfreulichen Wahlsonntag vorausgesagt. Doch als dann die ersten Trends für die Wahlen bekannt wurden, da war dies für viele im Willy-Brandt-Haus in Berlin doch ein Schock, und zwar ein doppelter.

Die SPD verlor sowohl bei den EU-Wahlen als auch bei der Bremer Landtagswahl massiv. Verluste in Europa muss auch die Union hinnehmen, dafür konnte sie sich in Bremen freuen. Sie liegt vor der SPD – und das ist ein harter Schlag für die Sozialdemokraten. Denn in der Hansestadt, die gleichzeitig das kleinste Bundesland Deutschlands ist, stellt die SPD seit 73 Jahren den Bürgermeister, sie war immer stärkste Kraft. Dies ist ihr mit dem aktuellen Spitzenkandidaten, Bürgermeister Carsten Sieling, nicht mehr gelungen.

Grund zur Freude hingegen haben die Grünen, die sowohl in Bremen als auch bei der EU-Wahl zulegen konnten. Besonders positiv ist für sie das Ergebnis bei den EU-Wahlen: Sie konnten sich verdoppeln. Vor beiden Wahlen hatten die Grünen massiv auf das Thema Klimaschutz gesetzt.

Kein massiver AfD-Gewinn

Gespannt war man auf das Resultat für die AfD, hatte sich diese doch nach dem Auftauchen des Ibiza-Videos mit der FPÖ solidarisiert und das Gebaren von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zwar als unsäglich, aber gleichzeitig als "singuläres" Ereignis eingestuft. In Bremen konnte sich die AfD nach ersten Prognosen beim Ergebnis von vor fünf Jahren (5,5 Prozent) halten, bei den EU-Wahlen legte sie um drei Punkte zu.

Bei den jungen Wählerinnen und Wählern zeigt sich deutlich, wer die Nummer Eins ist. Die Grünen haben 20 Prozentpunkte Vorsprung auf die nächststärkste Partei.

Am Montag kommen die Parteispitzen zu ihren traditionellen Gremiensitzungen zusammen. Besonders aufmerksam wird man die Vorstandssitzung natürlich bei der SPD verfolgen.

Andrea Nahles ist seit gut einem Jahr Partei- und Fraktionschefin. Viele hatten große Hoffnungen in die erste Frau an der Spitze gesetzt, doch diese haben sich nicht erfüllt. In Umfragen liegt die SPD seit Monaten unter 20 Prozent.

Zwar konnte sie sich zwischenzeitlich verbessern, als sie sich von Teilen der Agenda 2010 von Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) distanzierte. Sie tritt ja nun dafür ein, an Langzeitarbeitslose weniger strengere Maßstäbe zu legen. Zudem hat Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ein Konzept für die Grundrente vorgelegt. Diese soll sicherstellen, dass Rentnern, die ihr Leben lang in schlecht bezahlten Jobs gearbeitet haben, im Alter mehr Geld bleibt. Doch bei der Umsetzung hakt es. Die Union besteht auf einer Bedürftigkeitsprüfung, die SPD will das den Betroffenen ersparen.

Doch offensichtlich kommt der veränderte Kurs bei den Wählerinnen und Wählern nicht besonders gut an. Auch schien viele die Spitzenkandidatin für die EU-Wahl – die jetzige Justizministerin Katarina Barley – nicht zu begeistern, ebenso wenig ihre Kampagne mit dem Titel "Kommt zusammen für Europa". Viele junge Wählerinnen und Wähler haben nicht vergessen, dass Barley der Reform des europäischen Urheberrechts inklusive der umstrittenen Upload-Filter zustimmte, obwohl sie eigentlich große Bedenken hatte.

Gerüchte um Martin Schulz

Klar ist: Barley wird aus der Bundesregierung ausscheiden und nach Brüssel wechseln. Doch nicht wenige erwarten, dass es nach den Wahlen in Berlin noch mehr Bewegung gibt. In der deutschen Hauptstadt hält sich hartnäckig das Gerücht, dass der ehemalige SPD-Chef und ehemalige Chef Martin Schulz mit seinem Dasein als Hinterbänkler im Bundestag nicht zufrieden ist.

Er soll einige Getreue um sich scharen – und es sind nicht wenige – und auf Nahles' Amt als Fraktionschefin schielen. Im Herbst stehen Neuwahlen an der Fraktionsspitze an; Schulz ist offenbar bereit zu kandidieren und rechnete sich gute Chancen auf ein Comeback aus. Und Finanzminister Olaf Scholz (SPD), so heißt es, hat seine Ambitionen auf den Parteivorsitz noch nicht begraben. Leichter dürfte es für Nahles nicht werden in nächster Zeit.

Der langjährige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel fordert indes auch Konsequenzen. "In Berlin müssen jetzt diejenigen Verantwortung übernehmen, die den heutigen personellen und politischen Zustand in der SPD bewusst herbeigeführt haben", so Gabriel. "Alles und alle gehören auf den Prüfstand", denn es gehe um mehr als eine Wahlniederlage, es gehe jetzt um die Existenz der SPD als politische Kraft in Deutschland.

Mit Spannung wird erwartet, wie nun CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer mit dem Ergebnis umgeht. Sie hat vor einigen Wochen für viele überraschend für Anfang Juni eine Vorstandsklausur der CDU angesetzt. Offizielle Begründung: Man will über den politischen Kurs angesichts der schrumpfenden Steuereinnahmen beraten.

Doch gemunkelt wurde auch, dass bei der Klausur der Wechsel von Angela Merkel zu "AKK" im Kanzleramt vorbereitet werden soll. Das jedoch hat Merkel dementiert. Überraschungen jedoch sind nicht ausgeschlossen. (Birgit Baumann aus Berlin, red, 26.5.2019)