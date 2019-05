"Herrlich bekifft": Wie sehen Sie den Münchner "Tatort"?

orf/br/hendrik heiden

"Das können nur die Wiener"

"Dieser Tatort vom BR will viel sein und ist dann doch nichts richtig", seufzt Holger Gertz in der "Süddeutschen Zeitung": "So viel, dass man sich zurücksehnt in den Strizzi-Tatort "Her mit der Marie" aus dem vergangenen Herbst; in dem war sogar das Schwere leicht. Aber das können nur die Wiener."

Apropos: Viel Lob bekommt der Wiener Andreas Lust in der Rolle des Jugendfreundes von Kommissar Leitmayr als Ganove, Drogenhändler und Frauenheld Mikesch Seifert (Bild).