Wahlmotive: Ibiza-Gate hatte kaum Auswirkungen auf Wahlentscheidung

Wer hat sich wann warum für welche Partei entschieden? Laufend erweiterte Grafiken zu Wahlmotiven und Wahlverhalten bei der EU-Wahl

1.200 Personen, darunter 900 für eine Partei deklarierte Wählerinnen und Wähler, haben die Meinungsforschungsinstitute Isa und Sora im Auftrag des ORF von Dienstag bis heute befragt. Die Interviewer fragten dabei nach dem Wahlverhalten (etwa ob die Spitzenkandidaten oder ein spezielles Sachthema ausschlaggebend war), dem Zeitpunkt der Wahlentscheidung und nach mehreren soziodemografischen Merkmalen (etwa Alter, Geschlecht, Berufsgruppe).

In diesem Artikel sammeln wir nach und nach die Ergebnisse dieser Befragung. Informationen zur Methodik finden Sie am Ende.

Inhaltliche Motive trieben knapp die Hälfte der Grünen-Wähler an

Bei der ÖVP war das weniger als ein Fünftel – dort wogen auch Gesichter und Tradition stark.

Soziales, Umwelt und Zuwanderung haben Wähler am meisten beschäftigt

Die Liste der Themen, die im Wahlkampf von Wählern am häufigsten "sehr diskutiert" wurden, wird von Sozialpolitik (besonders SPÖ-Wähler), Umwelt- und Klimaschutz (besonders Grünen-Wähler) und Zuwanderung (besonders FPÖ-Wähler) etwa ex aequo angeführt. Danach folgt bereits das "Erstarken von nationalistischen Kräften in Europa", was vor allem auf die Wählerschaft von SPÖ, Grünen und Neos zurückzuführen ist.

Zeitpunkt der Wahlentscheidung

Die FPÖ hat den größten Anteil an Stammwählern – oder zumindest haben sich die FPÖ-Wähler relativ früh entschieden, ihr Kreuz bei den Freiheitlichen zu machen. Demgegenüber haben sich mehr als die Hälfte der Neos-Wähler erst in den vergangenen zwei Wochen festgelegt.

Ibiza-Gate und Regierungskrise

Die Regierungskrise in Österreich spielte nur sehr bedingt in die Entscheidung der Wähler hinein. Für 87 Prozent der ÖVP-Wähler hat sie keine Rolle gespielt, getoppt nur von den Grünen mit 90 Prozent. Unter SPÖ-Wählern lag der Wert bei 77 Prozent, unter FPÖ-Wählern bei 81 Prozent und unter Neos-Wählern bis 80 Prozent.

Erschüttertes Vertrauen

Dennoch sagen rund sechs von zehn Wählern, dass die veröffentlichten Videos ihr Vertrauen in die Politik sehr oder eher erschüttert haben. Nur die FPÖ-Wähler blieben mehrheitlich unerschüttert.

Meinung zur EU-Mitgliedschaft Österreichs

In der Frage der Bewertung der EU-Mitgliedschaft Österreichs sind sich die Anhänger fast aller Parteien ziemlich einig: Mit Zustimmungswerten zwischen 74 und 91 Prozent ist die überwiegende Mehrheit der Wähler von ÖVP, SPÖ, Grünen und Neos davon überzeugt, dass die Mitgliedschaft in der EU eine gute Sache ist. Nur die FPÖ-Wähler scheren aus: Die größte Gruppe unter diesen Wählern, immerhin 45 Prozent, sehen die Mitgliedschaft negativ.

Jeder zweite FPÖ-Wähler wünscht sich den Öxit

Die Wähler aller anderen Parteien stimmen der konkreten Frage nach dem Austritt zu 90 oder mehr Prozent nicht zu. Die Wähler aller anderen Parteien kommen auf maximal sieben Prozent.



Altersgruppen: Junge wählen vermehrt Grüne und Neos, Ältere vermehrt ÖVP

Während die Wählerschaft von SPÖ und FPÖ über die Altersgruppen hinweg ähnliche Anteile umfasst, konnten Grüne und Neos besonders stark bei den unter 29-Jährigen punkten, erhielten aber weniger Stimmen von über 60-Jährigen. Bei der ÖVP verhält es sich genau umgekehrt.

Auftraggeber: ORF

ORF durchführende Institute: Isa/Sora

Isa/Sora Feldarbeit: IPR

IPR Grundgesamtheit: Wahlberechtigte zur EU-Wahl 2019 in Österreich

Wahlberechtigte zur EU-Wahl 2019 in Österreich Methode: telefonische Befragung (computer assisted telephone interview/CATI)

telefonische Befragung (computer assisted telephone interview/CATI) Befragungszeitraum: 21. bis 26. Mai 2019

21. bis 26. Mai 2019 Stichprobe: 1.287 Personen, davon eine fixe Quote von n=967 deklarierten WählerInnen

1.287 Personen, davon eine fixe Quote von n=967 deklarierten WählerInnen Gewichtung: soziodemografisch (Geschlecht, Alter, Bildung, Erwerb, Urbanisierungsgrad), Trendprognose am Wahltag

(mcmt, kies, 26.5.2019)

Dieser Artikel wird laufend um Grafiken ergänzt.