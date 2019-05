Bernd Wiesberger gewinnt European Tour-Turnier in Farsö

Fünfter Erfolg auf der Tour, der erste seit Shenzhen 2017 – Top-Leistung nach Handgelenks-OP

Farsö – Bernd Wiesberger hat am Sonntag das zur European Tour zählenden Golf-Turnier in Farsö in Dänemark gewonnen. Der 33-jährige Burgenländer beendete die vierte Runde auf dem Par-71-Kurs der mit 3 Millionen Euro dotierten Veranstaltung mit 66 Schlägen und gesamt 270. Zweiter wurde einen Schlag zurück der Schotte Robert Macintyre (271). Matthias Schwab landete mit 276 auf Rang neun.

Für Wiesberger war es der fünfte Sieg auf der European Tour, der erste seit Shenzhen 2017. Er zeigte damit auch seine erste Glanzleistung seit seiner Handgelenksoperation, die ihn bis Ende November 2018 zu einer siebenmonatigen Pause gezwungen hatte. Vor Farsö war Wiesberger in der Weltrangliste nur 389., sein Karriere-Hoch war Position 23 im Juli 2015. (APA, 26.5.2019)