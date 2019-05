Rapid bindet Youngster Yusuf Demir bis 2022

Hofmann: "Spieler, wie ich ihn in diesem Alter noch nie gesehen habe"

Wien – Rapid hat ein vielversprechendes Talent langfristig an sich gebunden. Der Fußball-Bundesligist stattete Yusuf Demir, der am 2. Juni 16 Jahre alt wird, mit einem Vertrag bis 2022 aus. Ob der Kontrakt Ausstiegsklauseln beinhaltet, wurde nicht bekanntgegeben.

In der Rapid-Aussendung wurde der Rohdiamant, der die Vorbereitung auf die kommende Saison mit der Profi-Mannschaft absolvieren wird, mit vielen Vorschusslorbeeren bedacht. Talentemanager Steffen Hofmann, im Nachwuchs des FC Bayern großgeworden, bezeichnete Demir als einen Spieler, "wie ich ihn in diesem Alter noch nie gesehen habe".

Demir wurde im vergangenen Jänner bei einem U19-Nachwuchsturnier in Sindelfingen, an dem viele europäische Topclubs teilnahmen, zum besten Spieler gewählt. Spätestens ab diesem Zeitpunkt stand der Offensivspieler in den Notizblöcken einiger renommierter Vereine.

Für den ÖFB absolvierte Demir bisher insgesamt 17 Länderspiele in der U15- und U17-Auswahl und erzielte dabei 15 Tore. Allerdings könnte der gebürtige Wiener aufgrund der Herkunft seiner Eltern noch zum türkischen Verband wechseln. (APA, 26.5.2019)