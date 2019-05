Goldene Palme geht an schwarze Thrillerkomödie "Parasite"

Emily Beecham für Jessica Hausners "Little Joe" als beste Darstellerin ausgezeichnet, Mati Dop erhielt Großen Preis der Jury

Die Britin Emily Beecham, Hauptdarstellerin in Jessica Hausners Sci-Fi-Horrorfabel Little Joe, wurde auf dem Filmfestival Cannes am Samstagabend als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Der österreichischen Regisseurin ist damit schon bei ihrem Debüt im prestigeträchtigen Wettbewerb von Cannes ein toller Erfolg geglückt.

Antonio Banderas wurde als bester Hauptdarsteller in Dolor y gloria ausgezeichnet: Der spanische Star verkörpert in dem schwermütigen-ironischen Film das Alter Ego seines Regisseurs Pedro Almodóvar, der raffiniert über das Verhältnis von Kunst und Leben räsoniert – Banderas und Almodóvar verbindet eine lange Zusammenarbeit.

Palme geht an Kritikerliebing



Die Goldene Palme ging an einen der Kritikerfavoriten: an den Koreaner Bong Joon-ho (The Host), dem mit Parasite eine pointierte schwarze Komödie über die sozialen Klufte in seiner Heimat gelungen ist. Eine Familie am untersten Ende der Gesellschaft beschließt die schleichende Unterwanderung ihres elitären Gegenbilds. Zuerst übernehmen die Kinder Dienstbotenrollen, dann rücken auch die Eltern nach. Es warten aber noch andere Überraschungen in Bongs Film, der das Geschehen in engen Räumen mit großer Übersicht aufbereitet. Ein Sieger, der gut zu einem Cannes-Jahr passt, in dem es viele Genrearbeiten zu sehen gab.

Den Großen Preis der Jury bekam die senegalesisch-französische Filmemacherin Mati Diop, die in Atlantique von einer jungen Frau in Dakar erzählt, deren Geliebter auf der Überfahrt nach Europa stirbt. Der Realismus des Films wird immer mehr von geisterhaften Momenten durchdrungen – Diops haptische Filmsprache macht ihr lyrisches Drama zu einem besonders filmischen Erlebnis.

Preise für Banlieuedrama und Western

Bei der Abschiedsgala moderierten unter anderem Sylvester Stallone, Catherine Deneuve sowie Michael Moore. Letzterer sprach in seiner Rede auch von der Aufgabe der Kunst, dunklen Zeiten entgegenzutreten. Der Preis der Jury wurde hernach gleich doppelt vergeben, und zwar an Ladj Ly für sein Banlieue-Drama Les miserables sowie an Bacurau von Kleber Mendonça Filho und Juliano Dornelles. Beide Filme haben einen starken sozialkritischen Hintergrund: Der eine erzählt von Konflikten diverser kulturellen Gruppen mit einem Polizeitrupp in der Vorstadt. Hugos gleichnamiger Roman dient dabei nur als loses Vorbild. Bacurau hingegen ist ein Western der nahen Zukunft: Mit grotesker Note entwirft er den Überlebenskampf einer Dorfgemeinschaft gegen eine Touristengruppe in Brasilien.

Die Französin Celine Sciamma erhielt den Preis für das beste Drehbuch für ihren Film Portrait de la fille en feu, in dem es um das Verhältnis einer Malerin zu der von ihr Porträtierten geht.

Als beste Regisseure wurde das bereits zwei Mal mit der Goldenen Palme prämierte belgische Brüderpaar Jean-Pierre und Luc Dardenne gewürdigt. Sie erzählen in Le jeune Ahmed von einem radikalisierten Teenager, der mehrere Ansprechstationen durchläuft, die ihn von seinen Wahnideen abzubringen versuchen. (kam, 25. 5. 2019)