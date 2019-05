Fünf tote Wale innerhalb einer Woche bei Sizilien entdeckt

Infektion oder Sonarsignale mögliche Todesursache

Rom – Innerhalb von einer Woche sind fünf tote Wale in der Meeresregion um Sizilien entdeckt worden. Ein ungefähr sechs Meter langer Pottwal sei wenige Meilen vor der Insel Stromboli gefunden worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Samstag. Die Umweltorganisation Greenpeace hatte am Freitag von vier toten Pottwalen berichtet und mitgeteilt, dass die Todesursache noch ermittelt werden müsse.

Ein toter Wal war Greenpeace zufolge am Mittwoch unweit der Küste der Insel Favignana vor der Westküste Siziliens entdeckt worden. Drei weitere Tiere wurden an Strände von Cefalù, Palermo und Milazzo gespült. Es sei beunruhigend, dass bei zwei der angespülten Wale Plastik im Magen gefunden worden sei, erklärte Greenpeace.

foto: ap Die Bergung eines Wals vor der Küste Sardiniens Ende März.

Im März war auf Sardinien ein trächtiger Wal mit 22 Kilo Plastik im Magen entdeckt worden. Die nun gefundene Menge an Plastik könne den Tod der Tiere nicht erklären, sagte der Biologe Carmelo Isgrò von der Universität Messina laut Ansa. "Die Ursache muss anderswo gesucht werden." Möglicherweise seien eine Infektion oder Sonarsignale verantwortlich.

foto: ap/simone somekh Voriges Jahr machte Greenpeace mit dieser Walskulptur vor dem Pantheon in Rom auf die Plastikverschmutzung im Meer und ihre Gefahr für die Wale aufmerksam.

(APA, 25.5.2019)