Trumps Waffenarsenal ist noch nicht erschöpft

Was laut Washington Post ins Auge sticht: Die stark betroffenen Branchen in den USA sind zwar ziemlich bunt gemischt und reichen von Agarherstellern über Autobauern bis hin zur Ölindustrie, regional betrachtet betreffen die Gegenmaßnahmen Staaten, in denen Trump besonders viele Stimmen gewann, u. a. Michigan, Ohio, Iowa, Texas und Wisconsin. Ein Überblick über die Fronten. (Andreas Schnauder, 25.5.2019)

Direktzahlungen an Bauern

Einige schon seit dem Vorjahr von den chinesischen Strafzöllen betroffene US-Warenausfuhren sind regelrecht eingebrochen. Die Exporte von Soja nach China etwa sind 2018 um 75 Prozent im Vorjahresvergleich gefallen. Entsprechend prall gefüllt sind die Speicher in den Anbaugebieten, höhere Ausfuhren in andere Märkte können die Einbußen nicht kompensieren. Dazu kommen wegen des großen Angebots sinkende Preise. Auch andere landwirtschaftliche Produkte wie Baumwolle oder Früchte sind stark betroffen. Präsident Trump eilt den Farmern nun zu Hilfe. Er hat eine weitere Unterstützung in Höhe von 16 Mrd. Dollar (14,4 Mrd. Euro) zugesagt. Landwirtschaftsminister Sonny Perdue ergänzte, ein Großteil des Geldes, 14,5 Mrd. Dollar, werde per Direktzahlungen an US-Farmer fließen. Ein kleiner Teil der Mittel werde dafür verwendet, Nahrungsmittel für soziale Programme wie Tafeln oder Schulessen zu kaufen. Im vergangenen Jahr hatte die US-Regierung bereits ein ähnliches Paket für Landwirte im Umfang von zwölf Mrd. Dollar auf den Weg gebracht.

Gegenwind für Handys

Ziemlich bedrohlich erscheinen derzeit die Auseinandersetzungen um Huawei. Die USA setzten den chinesischen Telekomausrüster und Handyhersteller Huawei wegen angeblicher Spionagemithilfe auf eine schwarze Liste. Besonders schmerzhaft für die Chinesen ist der Boykott von US-Zulieferern, der beispielsweise dazu führt, dass neue Handys nicht mehr über das Google-Betriebssystem Android verfügen dürften. Auch der drohende Ausschluss von Huawei von mehreren 5G-Auktionen weltweit würde den Konzern ins Mark treffen. Am Freitag kündigte US-Präsident Trump an, dass Huawei Teil des angestrebten umfassenden Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten und China sein könne. Möglicher Grund für einen Schongang: Drohende Gegenmaßnahmen Pekings könnten Herstellern wie Apple in China schweren Schaden zufügen. Schon jetzt gibt es Gegenwind für den iPhone-Hersteller, einige Konsumenten haben sich zur Initiative "Apple-Boykott" zusammengeschlossen. Weit massiver könnten sich Aktionen Pekings gegen die Fertigung von iPhone-Teilen in China auswirken.

Nicht frei konvertible Währung

Jüngster Streich der US-Regierung im nicht enden wollenden Handelskonflikt: Washington plant Anti-Dumping-Abgaben auf Produkte aus Ländern, denen Washington Währungsmanipulation vorwirft. Wer konkret Adressat der Sanktionen sein könnte, ist noch nicht klar. Derzeit werden unter anderem China, Japan, Südkorea, Indien, Deutschland und die Schweiz auf einer Beobachtungsliste des US-Finanzministeriums aufgeführt. Offenbar ist eine Ausweitung auf 20 Länder geplant, etwa um Russland, Thailand und Vietnam. Als Kriterien gelten Devisenmarktinterventionen, hohe Leistungsbilanz- oder Handelsüberschüsse. Der Vorwurf: Der Schutz eigener Produktion und die Förderung von Exporten erfolgen nicht nur über Zölle, Kontingente oder technische Auflagen, sondern auch über eine künstlich schwache Währung. Dadurch werden Ausfuhren verbilligt und Einfuhren verteuert. Im Falle Chinas kann der schon länger anhaltende Kursverlust des Yuan aber auch mit nachlassender Konjunktur begründet werden. Die Währung ist nicht frei konvertibel und kann am Tag nur um zwei Prozent schwanken.