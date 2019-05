Wie hat Österreich gewählt? Die aktuelle Trendprognose

Hier finden Sie die aktuelle Trendprognose zum Ergebnis der EU-Parlamentswahl in Österreich und die projizierte Mandatsverteilung

Aufgrund des späten Wahlschlusses in Italien, vor dem EU-weit keine Wahlergebnisse publiziert werden dürfen, errechnen sich die heutigen Trendprognosen der Institute Sora, Arge Wahlen und Hajek aus Befragungen von insgesamt 5.200 Wahlberechtigten, die zwischen Dienstag und Sonntag stattgefunden haben. Da noch keine tatsächlichen Wahlergebnisse einfließen, hat diese Prognose noch eine erhebliche Schwankungsbreite von plus/minus 2,5 Prozentpunkten.

Nach dieser Trendprognose erreichte die ÖVP bei der Wahl zum Europäischen Parlament 2019 34,5 Prozent der gültigen Stimmen (plus 7,5 Prozentpunkte gegenüber 2014), die SPÖ 23,5 Prozent (minus 0,6 Prozentpunkte), die FPÖ 17,5 Prozent (minus 2,2 Prozentpunkte), die Grünen 13,5 Prozent (minus 1 Prozentpunkt), die Neos 8 Prozent (minus 0,1 Prozentpunkte), 1 Europa 2 Prozent (plus 2 Prozentpunkte) und die KPÖ 1 Prozent (plus 1 Prozentpunkt).

In Mandaten (inklusive Großbritannien) würde das nach derzeitigem Stand folgendermaßen ausschauen: ÖVP 7 Mandate (plus 2 Mandate), SPÖ 5 Mandate (keine Veränderung), FPÖ 3 Mandate (minus 1 Mandat), Grüne 2 Mandate (minus 1 Mandat), Neos 1 Mandat (keine Veränderung).

Wegen der Methodik wird die Trendprognose vorerst auch noch keine Angaben zur Wahlbeteiligung oder dem Auszählungsgrad enthalten. (red, 26.5.2019)