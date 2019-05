Misstrauensantrag, EU-Wahl, Gaga-Dance: TV-Tipps für Montag

Sondersitzung aus dem Parlament, Interviews, Hintergrund zur EU-Wahl, Zähl bis drei und bete, Rabiat: Scheißjob Bulle und Gaga als Schlüssel zum Körper – dazu die Radiotipps

13.00 LIVE

Sondersitzung aus dem Parlament Die Nationalratsabgeordneten stimmen über den Misstrauensantrag von Jetzt ab.

Bis 17.05, ORF 3

19.40 REPORTAGE

Re: Raus aus Serbien? – Albaner im Presevo-Tal ringen um Abspaltung Die albanische Bevölkerungsmehrheit im Presevo-Tal im Süden Serbiens fühlt sich benachteiligt. Die Infrastruktur und die Wirtschaft liegen am Boden, jeder Zweite ist arbeitslos.

Bis 20.10, Arte

20.15 MAGAZIN

ZiB Spezial Tarek Leitner lässt den Tag der Entscheidung bei den EU-Wahlen mit Studiogästen Revue passieren.

Bis 21.10, ORF 3

20.15 GNADENLOS

Zähl bis drei und bete (3:10 to Yuma, USA 1957, Delmer Daves) Van Heflin gibt einen armen Farmer, der Glenn Ford als Gangster ins Gefängnis bringen muss. Ein Klassiker des Genres als Paraphrase auf High Noon, in kaltem Schwarz-Weiß gehalten. Bis 21.45, Arte

georg p

20.15 UMWELT

Themenmontag: Nelson Müllers Essenscheck Wie gut sind Olivenöl, Lachs und Obst to go? 21.05 Olivenöl und Margarine Fragen und Antworten zum Olivenöl. 21.55 Speiseöl im Alltagscheck Die allermeisten Öle sind in Maßen genossen sehr gesund und lebensnotwendig für Körper und Geist. Bis 22.45, ORF 3

21.00 TALK

Hart, aber fair: Europa hat gewählt – Wer ist bei uns angezählt? Gäste bei Frank Plasberg: Lars Klingbeil (SPD), Mike Mohring (CDU), Anje Hermenau (Beraterin), Michael Spreng (Journalist), Markus Feldenkirchen (Journalist). Bis 22.15, ARD

21.10 MAGAZIN

EU-Wahl 19: Report Spezial Susanne Schnabl meldet sich mit ausführlichen Analysen des österreichischen Wahlergebnisses. 22.25 Runder Tisch. Bis 22.00, ORF 2

22.25 DOKUMENTATION

Alpzyt Vom harten, aber auch schönen Leben auf der Alp zwischen kalten Duschen und Lagerfeuerromantik. Bis 23.55, 3sat

22.45 DOKUMENTATION

Rabiat: Scheißjob Bulle? Der Reporter Manuel Möglich ist für das junge Reportagemagazin auf Spurensuche in einer Großorganisation im Wandel. Ihn interessieren die Menschen, die Polizisten sind oder es noch werden wollen. Bis 23.30, ARD

23.05 MAGAZIN

Kulturmontag Clarissa Stadler über Ibiza-Gate, Elton John und Claudio Magris zum 80. Geburtstag. 0.05 Körpergefühle: Gaga-Dance in St. Pölten Ohad Naharin ist so etwas wie ein Wunderknabe – wenngleich auch ein spätberufener. Erst im Alter von 22 Jahren, nach seinem Militärdienst in Israel, entschloss er sich zu einer professionellen Ausbildung, wurde von der legendären Martha Graham entdeckt und nach New York engagiert. Bis 0.35, ORF 2

foto: orf / festspielhaus st. pölten / andras waldschütz Gaga-Dance als Schlüssel zu dem, was uns der Körper unbewusst zu sagen hat, hier in einer Choreografie von Shahar Binyami im "Kulturmontag" ab 23.05 Uhr.

(Doris Priesching, 27.5.2019)