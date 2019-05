Was Ihr Kreuzerl bei der EU-Wahl bewirkt

foto: dimitar dilkoff / afp

... die ÖVP wählen:

Jedes Kreuz erhöht die Chance von EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber, Präsident der Kommission zu werden. Der Deutsche, Chef der aktuell größten Fraktion im EU-Parlament, will Schleppern mithilfe von noch mehr Frontex-Beamten das Geschäft vermasseln und eine EU-Armee aufstellen. Für ihn sind Klarnamen in sozialen Medien gut und eine CO2-Steuer schlecht. "Sozial ist, was Jobs schafft", so lautet sein, auch ÖVP-kompatibles, Credo.

Es ist gut möglich, dass die Sorge um den Job auch den heimischen ÖVP-Primus Othmar Karas Schlaf kostet. 2009 konnte der EU-Veteran als Listenzweiter mehr Vorzugsstimmen als Spitzenkandidat Ernst Strasser erringen. Trotzdem musste er dem später der Korruption überführten Ex-Innenminister die Delegationsleitung überlassen.

Heuer tritt Karas, der sich gerne als Dissident gegen den Rechtskurs daheim inszeniert, zwar als Listenerster an, muss aber die Kurz-Vertraute Karoline Edtstadler auf Abstand halten, die – so wie einst er selbst – um Vorzugsstimmen buhlt. Umfragen sehen die EVP in der Verlustzone: 48 ihrer aktuell 221 Sitze könnte sie demnach einbüßen.

