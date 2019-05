Brexit, Helmut Berger, Hugo Portisch: TV-Tipps für Samstag

Filmfestspiele Cannes, The Uncivil War, Helmut Berger und ich, Die Geburt Europas, Ein Tag in Italien, Cop Land, Wenn Europa brennt, Anatomie, Gefährliche Brandung, Tollkühne Fliege – und Radiotipps

SWITCHLIST

19.20 MAGAZIN

Kulturzeit extra: Filmfestspiele Cannes 2019 Von Jim Jarmusch bis Terrence Malick: die Highlights der heute zu Ende gehenden Filmfestspiele in Cannes im Überblick. Bis 20.00, 3sat

20.15 POLITDRAMA

Brexit – The Uncivil War (GB 2019, Toby Haynes) Benedict Cumberbatch als manisches Mastermind hinter der Vote-Leave-Kampagne. Für das TV-Drama, das Einblicke in fragwürdige Politstrategien bietet, gab es in Großbritannien viel Lob. Bis 22.15, Puls 4

foto: nick wall / channel 4 / house productions

20.15 75. GEBURTSTAG

Helmut Berger, meine Mutter und ich Im Kreise der Familie der Filmemacherin Valesca Peters findet der österreichische Filmexzentriker Helmut Berger mit Mitte 70 vorübergehend Halt. Peters' Dokumentarfilm ist auch das Protokoll eines Wegs zurück ins Rampenlicht. Im Anschluss gibt es um 21.35 Gewalt und Leidenschaft von Luchino Visconti zu sehen, dessen Lieblingsschauspieler und Partner Berger einst war. Bis 23.35, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Hugo Portisch – Die Geburt Europas Teil drei und vier der neuen vierteiligen Dokureihe, in der Portisch die Zeit vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute in den Fokus nimmt. Bis 21.55, ORF 2

20.15 DOKUMENTARFILM

Ein Tag in Italien (F 2017, Roland Theron, Jean-Philippe Urbach) Alle Arten mediterraner Landschaften verheißt unser südliches Nachbarland: Die beiden Dokumentarfilmer Roland Theron und Jean-Philippe Urbach haben Italien einen Tag lang von der Vogelperspektive in Augenschein genommen. Bis 21.45, Arte

21.40 COP-THRILLER

Cop Land (USA 1997, James Mangold) Mit Schmerbauch statt Muskeln brilliert Sylvester Stallone als Cop, der gegen gegen den Filz der beneideten Kollegen des New York Police Department zu Felde zieht. Im Schatten von Stallone: Harvey Keitel, Robert De Niro und eine ganze Riege aus den Sopranos. Dazu gibt es die kongeniale Musik Bruce Springsteens: Drive All Night und Stolen Car! Bis 23.15, ZDF neo

21.45 DOKUMENTATION

Wenn Europa brennt – Die Macht des Feuers (D 2018, Almut Fass) Mehrere Millionen Quadratkilometer der Erdoberfläche werden jedes Jahr durch Feuer vernichtet. Im vergangenen Sommer bekam auch Europa einen Vorgeschmack auf die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels. Wie können Brandkatastrophen in Europas Natur und Ballungszentren verhindert werden? Bis 22.40, Arte

22.25 HORRORFILM

Anatomie (D 2000, Stefan Ruzowitzky) Grauen (nicht nur) im Seziersaal und Franka Potente als Medizinstudentin Paula, die in das Netzwerk eine Ärztegeheimbundes gerät. Über zwei Millionen Besucher sahen den Horrorfilm des österreichischen Oscarpreisträgers Stefan Ruzowitzky in Deutschland. Bis 0.25, Tele 5

0.10 ACTIONFILM

Gefährliche Brandung (Point Break, USA/J 1991, Kathryn Bigelow) Hinter Masken von früheren US-Präsidenten verübt eine Bande Banküberfälle an der Küste von Los Angeles. Die Spur führt in die Surferszene. Action, perfekt von der großen US-Regisseurin Kathryn Bigelow in Szene gesetzt. In den Hauptrollen: Patrick Swayze und Keanu Reeves. Bis 2.10, SRF 2

0.20 FLIEGERFILM

Tollkühne Flieger (The Great Waldo Pepper, USA 1975, George Roy Hill) Waldo Pepper (Robert Redford), ein Kriegsveteran aus dem Ersten Weltkrieg, verdient sich sein Geld mit waghalsigen Flugshows. Als er seine Lizenz verliert, sattelt er auf Stuntman in Hollywood um. Großartige Flugaufnahmen und ein stimmiges Porträt der Depressionszeit in den USA. Bis 2.05, MDR