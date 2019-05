Morgen-Update für Samstag, 25.5.: Kurz, Hofer und May

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] Sebastian Kurz: "Einzelfälle haben mich viel Kraft gekostet"

Hofer am Viktor-Adler-Markt: "Das war ein Angriff auf unseren Staat"

[Kommentar] Was alles unter einem Bundespräsidenten Hofer möglich gewesen wäre

[Panorama] Anwalt eines verdächtigten Ibiza-Drahtziehers: "Es war zivilgesellschaftlich motiviertes Projekt"

Tausende Schüler in Wien beim weltweit ausgerufenen Klimastreik

[International] Warum May nun doch am Brexit gescheitert ist

[Etat] Neuer Anlauf, um "Krone"-Chef Dichand abzusetzen

[Wissenschaft] Sheldon Lee Cooper lag mit der Zahl 73 tatsächlich richtig

[Sport] Sportverbände werden reich, Veranstalter zahlen drauf

Karriere] Migranten haben es schwerer bei der Jobsuche als Österreicher – auch bei gleicher Vorbildung. Würden anonymisierte Bewerbungen entgegenwirken?

[Immobilien] Geht es nach der SPÖ, soll es der Befristung von Mietverträgen an den Kragen gehen. Was ist Ihre Meinung dazu – als Mieter und als Vermieter?

[Wetter] Am Samstag dominiert zunächst wieder der Sonnenschein. Im Westen und Süden werden die Quellwolken im Berg- und Hügelland aber rasch mehr und es wird zunehmend labiler.Am Nachmittag gehen dann von Vorarlberg bis nach Oberkärnten ein paar Schauer nieder, lokal sind auch Gewitter mit dabei. 18 bis 25 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Towel Day, ein Gedenktag für den britischen Autor Douglas Adams. An diesem Tag tragen Fans des Schriftstellers ein Handtuch mit sich herum, als Referenz an "Per Anhalter durch die Galaxis".