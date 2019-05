Video-Falschmeldung über offene Grenzen am Flughafen Wien kursiert im Netz

Der Flughafen soll die Grenzkontrollen eingestellt haben, behauptet ein Mann. Flughafen und Polizei dementieren

Wien – Derzeit kursiert auf Facebook und Whatsapp ein Video, in dem ein Mann in die Kamera spricht und mit der Berufung auf "zuverlässige Quellen vom Flughafen Wien" vor Flüchtlingen warnt. Sein Informant habe ihm gesagt, das Innenministerium bzw. Sebastian Kurz hätten angeordnet, dass Zollbeamte keine Kontrollen mehr durchführen und Flüchtlinge durchwinken sollen. "Bitte verbreitet diese Nachricht so schnell wie möglich, damit sie es nicht wieder vertuschen können", fordert er auf.

Flughafen und Polizei widersprechen

Das Faktenchek-Portal Mimikama kontaktierte den Flughafen Schwechat am Freitag, um den Sachverhalt zu überprüfen. "Am Flughafen Wien gelten nach wie vor die normalen Einreisebestimmungen", war die Antwort darauf. Der Flughafen äußerte sich prompt auch auf Facebook. In einem Posting ist die Rede von einer Falschmeldung, es würden nach wie vor "die normalen Einreisebestimmungen" gelten.

Das Video, das sich rasch verbreitete, rief auch die Polizei auf den Plan: Am Freitagnachmittag erklärte die Landespolizei Niederösterreich via Twitter, dass Kontrollen am Flughafen ordnungsgemäß durchgeführt werden würden.

(red, 24.5.2019)