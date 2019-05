Atalanta Bergamo kämpft "auswärts" um historische CL-Teilnahme

Als Heimteam bei Sassuolo im Einsatz, bei Sieg ist Rang drei fix. Auch Inter mit guten Chancen

Reggio Emilia – Atalanta Bergamo steht vor einem historischen Sonntag. Mit einem Sieg im "Heim-Auswärtsspiel" gegen Sassuolo würde sich der 1907 gegründete Serie-A-Club fix erstmals überhaupt für die Fußball-Champions-League qualifizieren. In der letzten Liga-Runde sind mit dem punktgleichen Vierten Inter Mailand (je 66), dem AC Milan (65) und der AS Roma (63) noch andere Teams im Rennen.

Bei Punktegleichheit entscheidet in Italien das direkte Duell. Der Dritte und der Vierte schaffen neben Meister Juventus Turin (90) und Vizemeister SSC Napoli (79) den Einzug in die "Königsklasse". "Unser Selbstvertrauen ist himmelhoch, das könnte entscheidend sein", sagte Atalanta-Trainer Gian Piero Gasperini. Sein Team ist nach einem 1:1 bei Juve bereits zwölf Ligaspiele unbesiegt. "In der Champions League dabei zu sein, wäre außergewöhnlich", so der 61-jährige Italiener.

Auswärts ist daheim

Der Cupsieger von 1963 muss die wohl wichtigste Partie in der 112-jährigen Club-Geschichte trotz eines angesetzten Heimspiels auswärts austragen, da am eigenen Stadion seit diesem Monat Renovierungsarbeiten stattfinden. Gespielt wird in Reggio Emilia, der Heimstätte von Gegner Sassuolo. Die Sassuolo-Fans müssen im Gäste-Sektor Platz nehmen, erwartet wird, dass rund 18.000 Bergamo-Anhänger die 240 Kilometer lange Anreise auf sich nehmen. Sassuolo ist Zehnter und könnte bei einer Niederlage eventuell noch einige Ränge abrutschen.

Inter trifft zu Hause auf den 17. Empoli, Milan gastiert beim Elften SPAL Ferrara und die klar mit der schlechtesten Ausgangsposition ins Rennen gehende Roma empfängt den 14. Parma.

Abstieg ist Abstieg

Am anderen Ende der Tabelle machen sich noch drei Teams den letzten Absteiger untereinander aus. Darunter ist auch der 15. Fiorentina. Das Team aus Florenz hat drei Punkte Vorsprung auf den Drittletzten Genoa, matcht sich mit diesem vor eigenem Publikum am Sonntag und hat damit alles in der eigenen Hand. "Wir müssen ohne Angst auf den Platz gehen", forderte Fiorentina-Trainer Vincenzo Montella. Das ist nicht einfach nach sechs Pflichtspiel-Niederlagen in Folge und 13 sieglosen Partien am Stück.

Dritter Abstiegskandidat ist der einen Zähler vor Genoa liegende Empoli auf Rang 17. Der Tabellen-16. Udinese ist gerettet, da er am Ende bei Punktegleichheit in jeder Konstellation aufgrund des besseren direkten Vergleichs die Oberhand behalten würde. (APA, 24.5.2019)