Italienische Frächter fordern Aus für Österreichs Lkw-Fahrverbote

Der Frächterverband hat sich in einem Appell an die Regierung in Rom gewandt

Bozen/Innsbruck – Der italienische Frächterverband Anita hat einen Appell an die Regierung in Rom gerichtet, Druck auf Österreich für eine rasche Abschaffung der Lkw-Fahrverbote auszuüben. "Die lange Liste österreichischer Verbote benachteiligt die ganze italienische Wirtschaft", kritisierte Anita-Präsident Thomas Baumgartner am Freitag.

Die Argumente Tirols für Lkw-Fahrverbote seien vollkommen unbegründet, wie eine in Bozen zum EU-Projekt "Brenner LEC" vorgestellte Analyse bezeuge. Aus der Analyse gehe klar hervor, dass zur Senkung der Luftverschmutzung auf der Brennerautobahn der Pkw- und nicht der Lkw-Verkehr reduziert werden müsse.

Ein Fünftel der Emissionen

Laut der Analyse würde ein Lkw der Klasse Euro 6 nur ein Fünftel der Emissionen eines Autos der Klasse Euro 6 ausstoßen. "Die Betreibergesellschaft der Autobahn A22 wird die Senkung der Fahrzeuggeschwindigkeit auf 100 Stundenkilometer an einigen Stunden des Tages vorschlagen, um die Emissionen auf signifikante Weise zu senken", so Baumgartner.

Anita behauptet seit jeher, dass die österreichischen Fahrverbote unbegründet sind. So erneuert der Verband seine Forderung nach Abschaffung des nächtlichen Fahrverbots, des sektoralen Fahrverbots, sowie des Transitverbots am Samstag und des Lkw-Dosierungssystems. (APA, 24.5.2019)