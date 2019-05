Deutsche Polizei holte Reichsbürger samt Kindern aus Erdhöhle

Der 50-Jährige war nach einem Haftbefehl vor Monaten verschwunden. Die Kinder wurden dem Jugendamt übergeben

Bayreuth – Die Polizei in Deutschland hat einen mit Haftbefehl gesuchten "Reichsbürger" in einer selbstgebauten Erdbehausung in Bayern festgenommen. Mit seinen beiden minderjährigen Kindern hatte der 50-Jährige in der spartanisch ausgebauten Behausung in einem Steinbruch in Oberfranken gewohnt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ermittler hatten den Mann am vergangenen Samstag ohne Widerstand festgenommen. Das Jugendamt kümmert sich den Angaben nach um die Kinder.

Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Sie sprechen Grundgesetz, Behörden und Gerichten die Legitimität ab und akzeptieren keine amtlichen Bescheide.

Die Bewegung wird seit Herbst 2016 vom Inlandsgeheimdienst beobachtet. In den deutschlandweiten Fokus war die Gruppierung geraten, nachdem ein "Reichsbürger" 2016 einen Polizisten im mittelfränkischen Georgensgmünd erschossen hatte. (APA, AFP, 24.5.2019)