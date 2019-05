Total will Milliardenanteil an kasachischem Ölfeld verkaufen

Der Konzern erhofft sich einen Erlös von bis zu vier Milliarden Dollar

London / Moskau / La Defense – Der französische Energieriese Total will seinen Anteil am gigantischen Kaschagan-Ölfeld in Kasachstan verkaufen. Es geht um etwa ein Drittel des 16,8-Prozent-Anteils am Ölvorkommen, Total erhofft sich bis zu vier Milliarden Dollar (3,6 Milliarden Euro) Erlös. Gespräche mit einem chinesischen Kaufinteressenten seien aber gescheitert.

Kaschagan ist eines der weltgrößten Ölfelder mit 400.000 Barrel Fördermenge pro Tag. (APA, Reuters, 24.5.2019)