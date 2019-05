Heimrad-Bäcker-Preis 2019 an Michael Donhauser

Der 62-jährige in Wien und Vaduz lebende Autor nimmt die Auszeichnung am 6. Juni im Linzer Stifterhaus entgegen

Michael Donhauser erhält den mit 8.000 Euro dotierten Heimrad-Bäcker-Preis 2019 und den "neue texte"-Essaypreis (2.000 Euro). Der diesjährige Förderpreis (3.500 Euro) geht an Natascha Gangl. Die Preisverleihung findet am 6. Juni um 19.30 Uhr im Adalbert-Stifter-Haus in Linz statt.

Die Jury – bestehend aus Franz Josef Czernin, Thomas Eder und dem Vorjahres-Preisträger Peter Waterhouse – begründete ihre Entscheidung damit, dass Donhauser "die Genregrenzen zwischen Dichtung und Poetik, Lektürebericht und Essay" aufweiche. Der 62-jährige Autor lebt in Wien und Vaduz.

Natascha Gangl, geboren 1986 in Bad Radkersburg, unterrichtet an der Universität für angewandte Kunst in Wien. In ihrer Arbeit lotet sie die Grenze zwischen Sprache und Musik aus. Zu ihren Werken zählen neben Prosa- und Theatertexten auch Hörstücke oder Klangcomics. (APA, 24.5.2019)