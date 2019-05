Der Österreicher muss sich dem Brasilianer Thiago Monteiro geschlagen geben

Paris – Österreich wird bei den French Open im Einzel nur durch Dominic Thiem vertreten sein. Lucas Miedler musste sich in der dritten und letzten Qualifikationsrunde dem Brasilianer Thiago Monteiro in zwei Sätzen 2:6,4:6 geschlagen geben. Für den 22-Jährigen Niederösterreicher wäre der Einzug in den Hauptberwerb der größte Erfolg seiner Karriere gewesen. (red, 24.5.2019)