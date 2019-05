Google entfernt Huawei-Smartphones von Android.com

Mate X und P30 Pro befanden sich bisher unter empfohlenen Geräten – Zuvor wurde schon Beta für Android Q gestrichen

Wer auf eine rasche Lösung des Konflikts zwischen der US-Regierung und Huawei gehofft hat, sieht sich derzeit eines besseren belehrt. Seit Tagen folgt eine schlechte Nachricht auf die nächste für den chinesischen Hardwarehersteller. Nach dem Entzug der Android-Lizenz durch Google haben sich auch zentrale Hardwarepartner wie ARM oder Intel aus den Partnerschaften mit dem Unternehmen zurückgezogen. Auch einzelne Mobilfunker haben ihre Kooperationen mit Huawei mittlerweile eingeschränkt.

Rauswurf

Vergleichsweise weniger relevant aber dafür umso symbolträchtiger ist nun ein neuer Schritt von Google. Wie 9to5Google aufgefallen ist, hat der Android-Hersteller Hinweise auf Huawei-Smartphones von der offiziellen Android-Seite entfernt. In der Kategorie Geräte streicht Google einzelne Angebote unterschiedlicher Hersteller heraus. Was man an dieser seit kurzem vergeblich sucht: Geräte von Huawei. Noch vor kurzem wurden auf dieser Seite das P30 Pro sowie das Mate X angeführt, nun sind diese verschwunden.

Hintergrund

Vollständig überraschend kommt dies allerdings nicht. So hat Google bereits vor einigen Tagen die Android-10-Beta für das Huawei Mate 20 Pro zurückgezogen. Für die Besitzer von Huawei-Smartphones bedeutet dies, dass derzeit unklar ist, ob sie je ein Update auf die nächste Android-Generation erhalten werden. (red, 24.5.2019)