Volksanwalt Fichtenbauer will wieder Rechtsanwalt werden

Fichtenbauer will keine weiter Amtszeit in der Volksanwaltschaft, sondern strebt Ausstieg aus der Politik an

Wien – Anlässlich der bevorstehenden Beschlussfassung im Nationalrat bezüglich der Wahl der Mitglieder der Volksanwaltschaft, hält der von der FPÖ nominierte bisherige Volksanwalt Peter Fichtenbauer fest, dass er keine Kandidatur für eine weitere Amtsperiode als Volksanwalt in Aussicht nimmt.

"Ich möchte klarstellen, dass diese Absicht mit dem designierten Parteiobmann Ing. Norbert Hofer in freundschaftlicher Weise abgestimmt worden ist. Ich kehre mit Freude in meinen Stammberuf als Rechtsanwalt zurück", erklärte Fichtenbauer in einer Aussendung.

Die FPÖ wird in der kommenden Woche über einen Nachfolgekandidaten für Fichtenbauer beraten. (red, 24.5.2019)