Explosionsgefahr: Räumung in Wien Favoriten

Gasflasche brennt, in 100 Metern Umgebung geräumt, wird zerschossen

Wien – Derzeit läuft in Wien Favoriten ein Großeinsatz der Wiener Berufsfeuerwehr: Weil in einem Autohaus in der Laaer-Berg-Straße/Ecke Urselbrunnnengasse eine Acetylengas-Flasche brennt, wurde die Gegend rund um die Laaer-Berg-Straße evakuiert, sagt die Berufsfeuerwehr dem STANDARD. In 100 Metern Umkreis wurden sämtliche freie Flächen geräumt, der Verkehr ist derzeit gesperrt. Umliegende Häuser seien nicht geräumt worden, meldet die APA.

Die Flasche wurde umgehend gekühlt, damit keine weitere Gefahr für die Bevölkerung besteht, so der Feuerwehr-Sprecher. Niemand sei verletzt, aktuell alle in Sicherheit. Die Polizei plant nun das weiter Vorgehen: Eine Einheit der Cobra wird auf die Gasflasche schießen, um sie kontrolliert explodieren zu lassen. (red, 24.5.2019)