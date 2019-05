Schicksalstag für May: Rücktritt steht im Raum

May dürfte im Laufe des Tages Rücktrittsdatum nennen, der weitere Brexit-Fahrplan ist völlig ungewiss

London – Die britische Premierministerin Theresa May dürfte angesichts des vehementen Widerstands gegen ihre Brexit-Strategie in Kürze einen Zeitplan für ihren Rücktritt vorlegen. Sowohl in britischen Medien als auch in Mays Konservativer Partei wurde davon ausgegangen, dass die Regierungschefin noch an diesem Freitag ein Datum für ihren Rückzug nennen wird.

Sie soll allerdings vorerst geschäftsführend im Amt bleiben, bis die Tories einen Nachfolger gewählt haben. Die prominentesten Anwärter auf den Posten fordern Änderungen an dem Brexit-Vertrag, den May mit der EU ausgehandelt hat, der aber vom britischen Unterhaus drei Mal ablehnt wurde. Die EU lehnt das bislang ab. Wie, wann oder ob Großbritanniens aus der Staatengemeinschaft ausscheidet, bleibt somit ungewiss. Derzeit ist die Frist für den Abschied der 31. Oktober.

Erklärung vor Mittag erwartet

Mehrere Minister rechneten damit, dass May noch am Vormittag eine Erklärung abgeben wird. Mit Spannung wurde auch auf das im Laufe des Tages angesetzte Treffen Mays mit dem Vorsitzenden des mächtigen Parteikomitees 1922, Graham Brady, gewartet. Der Ausschuss, dem in erster Linie Unterhaus-Hinterbänkler angehören, ist so einflussreich, dass er über das politische Schicksal der Premierministerin entscheiden kann.

Der Schatzmeister des Komitees, Geoffrey Clifton-Brown, plädierte in der BBC dafür, dass May übergangsweise noch im Amt bleiben soll, bis die Konservativen eine Nachfolger bestimmt haben. Am Donnerstag hatte er damit gedroht, sollte May keinen Zeitplan für ihren Rücktritt vorlegen, werde der Ausschuss wohl den Weg für ein Misstrauensvotum frei machen. (Reuters, 24.5.2019)