Der Wolf wird auch in den Niederlanden wieder sesshaft

Wolfspaar im Naturgebiet Veluwe gesichtet. Mit Nachwuchs wird in diesem Sommer gerechnet

Amersfoort – Der Wolf kehrt langsam wieder zurück. Im Osten und Süden Europas hat das Raubtier bis heute überlebt, in Westeuropa dagegen war der Wolf (Canis lupus) spätestens Mitte des 19. Jahrhunderts in freier Natur ausgerottet worden. Während der Wolf in Deutschland bereits seit 2000 wieder eine Heimat gefunden hat, gibt es in Österreich erst seit 2016 wieder regelmäßigen Nachwuchs. Man geht davon aus, dass aktuell auf dem Gebiet der Europäischen Union rund 14.000 Exemplare leben – Tendenz steigend.

Nun werden nach mehr als 150 Jahren die Wölfe auch wieder in den Niederlanden sesshaft. Neues Fotomaterial belege die Anwesenheit eines Wolfspaars im Naturgebiet Veluwe nördlich von Arnheim, das in diesem Sommer möglicherweise Welpen großziehe, teilte die staatliche Forstverwaltung mit.

Einwanderer aus Deutschland

Seit 2013 waren sporadisch wieder Wölfe in den Niederlanden gesichtet worden, die es aus Niedersachsen kommend über die Grenze zog. In dem weitläufigen Veluwe-Gebiet finden sich seit dem vergangenen Sommer Spuren von Wölfen, nun sind sich die Experten sicher, dass sich ein männlicher Wolf mit einer der beiden Wolfsdamen in der Veluwe zusammengetan hat.

Als Reaktion auf die Rückkehr der Wölfe wollte die Provinz Gelderland am Dienstag eine Kommission zum Schutz vor Wolfsschäden einrichten. Schafs- und Ziegenhalter sollen vor Wolfsangriffen auf ihre Tiere geschützt werden. Die Provinz wolle den Tierhaltern finanzielle Hilfestellung bieten und sie beim Verlust von Tieren entschädigen, berichtete der Sender Omroep Gelderland. (red, APA, 24.5.2019)