Drei Tote durch Stau am Everest

Stundenlanges Warten in der "Todeszone" über 7.000 Meter führte zu Erschöpfung

Kathmandu – Beim Versuch, den Mount Everest (8.848 Meter) zu besteigen, sind in den vergangenen zwei Tagen drei Menschen gestorben. Grund dafür war eine lange Warteschlange, die sich auf dem Weg zum Gipfel gebildet hatte.

Noch am Dienstag hat die nepalesische Regierung beruhigt, dass der Massenansturm auf den Everest dieses Jahr kein Problem sein dürfte. Jedes Jahr versuchen hunderte Bergsteiger, den höchsten Berg der Welt zu bezwingen. Die Saison ist mit nur zwei bis vier Wochen im Jahr kurz. Alleine die Genehmigung dafür kostet mehrere tausend US-Dollar. Für die Frühlingssaison 2019 waren laut Tourismusbehörde 381 Bergsteiger registriert.

Um die berüchtigten Staus zu vermeiden, hatten sich Reiseveranstalter und Regierung dieses Jahr auf einen Zeitplan geeinigt. Doch weil das Wetter mehrere Tage in Folge schlecht war, brachen am Mittwoch mehr als 250 Bergsteiger gleichzeitig zum Gipfelsturm auf.

foto: afp/project possible

Während rund 200 Menschen den Gipfel erreichten und auch wieder herunterkamen, starben zwei Menschen beim Abstieg an den Folgen von Erschöpfung, weil sie stundenlang in in der "Todeszone" über 7000 Meter warten mussten. Eine weitere Person starb am Donnerstag an den gleichen Folgen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei indische und einen US-Bergsteiger. (saw, 24.5.2019)