styriarte – die Steirischen Festspiele

VERWANDELT

21. Juni bis 21. Juli 2019

„Verwandelt“ – so heißt das Motto, das sich die styriarte 2019 auf die Fahnen schreibt. Es wurde vom Highlight des Festivals 2019 abgeleitet, von der Oper „Dafne in Lauro“ des bedeutendsten österreichischen Barockmeisters Johann Joseph Fux, mit der die styriarte in ihre zweite Ausgabe des Fux.OPERNFESTs geht. Die Geschichte aus den Metamorphosen, den „Verwandlungen“ des antiken Dichters Ovid, erzählt davon, wie sich die Nymphe Daphne, schwer bedrängt vom verliebten Gott Apoll, in einen Lorbeerbaum verwandelt. Diese Erzählung macht den Auftakt für viel mehr Verwandlungsgeschichten, die die styriarte in Wort und Ton vorstellen wird. Verwandlung in Form von Variation ist ja auch eines der großen Themen in der Musik an sich. So halten wir fest: Verwandlung, Veränderung, Variation – das, was unser Leben spannend macht, durchströmt 2019 ein Festival aus 32 Projekten mit insgesamt 54 Vorstellungen.

Dienstag, 25. Juni, 20 Uhr

Helmut-List-Halle

All you need is Bach



Donnerstag, 27. Juni, 20 Uhr

Helmut-List-Halle

Transzendent



Dienstag, 2. Juli, 20 Uhr

Minoritensaal

Lautenmeister

Donnerstag, 4. Juli, 20 Uhr

Stefaniensaal

Goldbergvariationen



Freitag, 5. Juli, 20 Uhr

Helmut-List-Halle

Es war einmal …

Mittwoch, 10. Juli, 20 Uhr

Helmu- List-Halle

styriarte.FABRIK



Freitag, 12. Juli, 20 Uhr

Helmut-List-Halle

Seaven Teares



Montag, 15. Juli, 20 Uhr

Palais Attems

Morphing Mozart



Dienstag, 16. Juli, 20 Uhr

Schlossbergbühne Graz

Förtrollad – Vertrollt



Donnerstag, 18. Juli, 20 Uhr

Palais Attems

Morphing Ligeti



styriarte-Kartenbüro

Sackstraße 17, 8010 Graz

Tel.: +316 825 000