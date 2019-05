Spanische Telefonica schließt Standorte in Köln, Frankfurt, Hannover

Die betroffenen 250 Mitarbeiter sollen aber gehalten werden

Der spanische Mobilfunkanbieter Telefonica – Betreiber des Mobilfunkers O2 – schließt seine Standorte in Köln, Frankfurt und Hannover. Damit will der Konzern nach eigenen Angaben die Organisationsstruktur seiner Standorte vereinfachen.

Stellen sollen nach Unternehmensangaben nicht abgebaut werden. "Das Unternehmen will jeden derzeit an den Standorten beschäftigten Mitarbeiter halten", teilte Telefonica am Donnerstag mit. Ihre Arbeitsplätze blieben erhalten und würden verlagert. Mit den Arbeitnehmervertretern müssten die Details und Bedingungen nun ausgehandelt werden.

Mitarbeiter sollen an andere Orte wechseln

Zuvor hatte das "Manager Magazin" darüber berichtet. Von den Schließungen sind demnach rund 250 Mitarbeiter betroffen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte die Größenordnung. Betroffen seien vor allem die Bereiche Technik und Vertrieb.

Orte, die für die Mitarbeiter für den Wechsel in Frage kämen, seien etwa Berlin, Hamburg, Düsseldorf sowie München und Nürnberg. Bis 2023 sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein. Der erste Standort werde Ende dieses Jahres geschlossen, sagte ein Sprecher. (APA, 23.05.2019)