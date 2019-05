Tiroler Polizei hob Drogenring aus: Sieben Festnahmen

Die Substanzen hatten einen Straßenverkaufswert von 2,5 Millionen Euro, 19 Personen wurden angezeigt

Innsbruck – Die Innsbrucker Polizei hat einen international agierenden Drogenring ausgehoben: Sieben Personen wurden festgenommen, insgesamt wurden 19 Verdächtige angezeigt, erklärte Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Zwei weitere mutmaßliche Täter seien noch flüchtig – gegen sie wurden internationale Haftbefehle erlassen.

Ein weiterer Verdächtiger befindet sich derzeit noch in Auslieferungshaft in Großbritannien. Laut Polizei konnte den Beschuldigten nachgewiesen werden, unter anderem rund 178 Kilogramm Cannabisharz sowie 3,6 Kilogramm Kokain in Umlauf gebracht zu haben. Die gesamte sichergestellte Menge soll einen Straßenverkaufswert von 2,5 Millionen Euro haben, hieß es. (APA, 23.5.2019)