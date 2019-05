Hamilton mit Bestzeit im ersten Training für Monaco-GP

Verstappen keine sechs Hundertstel zurück

Monte Carlo – Lewis Hamilton ist zum Auftakt des Großen Preises von Monaco die beste Runde gefahren. Nachdem der fünffache Formel-1-Weltmeister seine Medientermine am Mittwoch wegen des Todes von Niki Lauda abgesagt hatte, war am Donnerstag in Monte Carlo beim ersten Freien Training keiner schneller als der 34-jährige Brite.

Mit einer Widmung für Lauda auf dem "Silberpfeil" verwies Hamilton Max Verstappen im Red Bull auf den zweiten Platz. Der Niederländer war auf dem 3,3 km langen Kurs aber nur 59 Tausendstelsekunden langsamer. Dritter wurde der Finne Valtteri Bottas im zweiten Mercedes.

Leclerc dabei

Auf Rang vier folgte im ersten Training bei seinem Heim-Grand-Prix Charles Leclerc im Ferrari. Der 21-jährige Monegasse verwies den zehn Jahre älteren Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel im zweiten Ferrari auf Platz fünf. (APA, 23.5.2019)

Ergebnisse vom ersten Trainingstag für den Formel-1-Grand-Prix von Monaco am Donnerstag:

1. Freies Training:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:12,106 Minuten

2. Max Verstappen (NED) Red Bull 0,059 Sekunden zurück

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,072

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari 0,361

5. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 0,717

6. Pierre Gasly (FRA) Red Bull 1,064

7. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1,121

8. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1,126

9. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1,257

10. Romain Grosjean (FRA) Haas 1,273.

Weiter:

13. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1,625

14. Alexander Albon (THA) Toro Rosso 1,721