ORF arbeitet an Comeback von Peter Rapp

ORF-2-Chef Alexander Hofer im Publikumsrat am Donnerstag: "Überlegen was mit dem Peter"

Wien – ORF-2-Senderchef Alexander Hofer arbeitet nach dem Ende der "Brieflos-Show" der Lotterien per Ende 2018 an einem ORF-Comeback von Entertainer Peter Rapp. Das sagte Hofer am Donnerstag zum Seniorenschwerpunkt im ORF-Publikumsrat.

Die Überlegungen seiner Redaktionen seien noch nicht so vertieft, dass man sie einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen könne. Aber: "Wir überlegen was mit dem Peter", wie Rapp wieder im ORF präsent sein könnte. Die Überlegungen für die "Neukonzeption" eines Formats stünden im Zusammenhang mit "dem großen Archivangebot".

Hofer verwies auf den großen Quotenerfolg der langen Nacht des Peter Rapp im ORF. Rapp moderiert derzeit die Quiz-App "Quipp" der ProSiebenSat.1-Puls-4-Gruppe. (red, 23.5.2019)