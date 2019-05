Deutlicher Vorsprung für Modis Regierungspartei BJP in Indien

Die hindu-nationalistische BJP steht vor einer erneuten absoluten Mehrheit im Parlament – und Premier Modi vor einer zweiten Amtszeit

Neu-Delhi – Die Partei des indischen Premierministers Narendra Modi liegt nach den Parlamentswahlen Prognosen zufolge klar in Führung. Einige Stunden nach Beginn der Auszählung am Donnerstag führte die hindu-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) in 293 von mehr als 540 Wahlkreisen deutlich vor der oppositionellen Kongresspartei (Indian National Congress, INC), teilte die Wahlkommission in Neu Delhi mit. Bei einem Auszählungsgrad von knapp 50 Prozent kann der INC nur 53 Wahlkreise für sich gewinnen.

Beide Großparteien befinden sich in Allianzen. Die NDA (National Democratic Alliance) der BJP kommt demnach auf weit über 300 Sitze, die UPA (United Progressive Alliance) der Kongresspartei steht bei 80 Sitzen in der "Lokh Sabha", dem Unterhaus in Delhi.

Nocheinmal die Absolute

Die BJP kann also wohl ein zweites Mal auf eigene Faust – auch ohne ihrer NDA-Allianz – über 272 Sitze gewinnen und damit eine absolute Mehrheit im Parlament erreichen. Schon 2014 gelang ihr dieser Coup, damals mit 282 gewonnen Sitzen. Dass die Partei dieses Ergebnis noch einmal ausbauen kann, kommt überraschend.



In Schlüsselstaaten wie Uttar Pradesh im Norden musste die Allianz der Partei aber auch viele Sitze einbüßen (aktuell: -18 Sitze). Dafür konnte sie in dem wichtigen Bundesstaat Westbengalen kräftig zulegen (aktuell: +15 Sitze).

Die Kongresspartei fuhr ihre Erfolge traditionell im Süden des Landes ein. Der Norden gilt als der "Hindu-Gürtel", wo die BJP schon vor fünf Jahren etliche Wahlkreise orange färbte. Im Süden konnte die Allianz der Kongresspartei den ersten Ergebnissen zufolge vor allem in Tamil Nadu und Kerala reüssieren.

Größte Wahlen der Geschichte

Die Wahlen in der größten Demokratie der Welt hatten sich über mehrere Wochen erstreckt. Nachwahlbefragungen, die bereits auf einen deutlichen Sieg von Modis Partei hingedeutet hatten, hatte der Chef der Kongresspartei, Rahul Gandhi, am Mittwoch als gefälscht bezeichnet. Am Sonntag war die Mammutwahl nach sechs Wochen zu Ende gegangen. Rund 65 Prozent der 900 Millionen Stimmberechtigten haben sich nach Angaben der Wahlbehörde an der Wahl beteiligt.

Wegen der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen und der gewaltigen Größe des Landes mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern fand die Wahl in sieben Phasen statt. (APA, saw, 23.5.2019)