Morgen-Update für Donnerstag, 23.5.: Ibiza, Böhmermann, Brexit

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] Mutmaßlicher Drahtzieher des Ibiza-Videos war in Münchner Anwaltskanzlei Untermieter.

Ominöser Spender von blauem Verein enthüllt, 10.000 Euro sollen geflossen sein.

Kurz stürzen oder stützen? Was für und gegen ein Misstrauensvotum spricht.

In Windeseile hat der Kanzler die blaue Regierungshälfte durch Experten ersetzt und ihnen türkise Vertrauensleute zur Seite gestellt – vor allem FPÖ und SPÖ schäumen.

Igor Makarows Name wurde in dem Ibiza-Video benutzt. Der Russe prüft, wer seinen Namen für die Inszenierung missbraucht hat.

[Etat] Böhmermanns Countdown endet mit "Comedians for World Peace".

[International] Am Vortag der Europawahl zerreißen die Tories Theresa May in Stücke.

Suizidversuche im Flüchtlingscamp nach Australien-Wahl mit Sieg der Konservativen.

[STANDARD-Zyklus] Lebt es sich ohne Menstruation besser?

[Karriere] Richtig antworten auf die Frage "Was sind Ihre Schwächen?"

[Interaktiv] Wie, denkst du, entwickelte sich der Schuldenstand der EU-Staaten seit 2010?

[Wetter] Am Donnerstag klingen letzte Regenschauer in den östlichen Nordalpen sowie im Osten am Vormittag weitgehend ab und tagsüber setzt sich bei ein paar harmlosen Quellwolken überall die Sonne durch. Am freundlichsten verläuft der Tag im Süden und ganz im Westen. 16 bis 23 Grad.

[Zum Tag] Deutschland feiert Geburtstag: Das Grundgesetz, die deutsche Verfassung, wird heuer 70 Jahre alt. In anderen EU-Ländern entstand die Verfassung ganz anders.