Die Erde wird zerstört. Wie kann man nichts dagegen tun?

Schülerin Melanie und Unternehmer Christian streiken jeden Freitag für den Klimaschutz. Mit uns sprechen sie über ihr Engagement bei Fridays for Future

In mehr als 40 Ländern weltweit gehen Schüler und Jugendliche jeden Freitag auf die Straße. Sie fordern die Einhaltung der Klimaziele, eine umweltfreundliche Verkehrspolitik und eine rasche Energiewende. Angestoßen hat die Demos die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, die seit Monaten freitags nicht in die Schule geht, um stattdessen für eine nachhaltige Klimapolitik zu kämpfen.

In unserem Podcast sprechen wir mit der Wiener HTL-Schülerin Melanie Helm (18) über die österreichischen Freitagsdemonstrationen. Wer geht da auf die Straße, wie holt man den verpassten Unterricht nach, und wie lang soll noch demonstriert werden? Christian Zauner (48), der die Jugendlichen mit der Initiative Parents for Future unterstützt, haben wir gefragt, was die Elterngeneration erwartet und tun kann:

