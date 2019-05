Kurz stürzen oder stützen? Was für und was gegen ein Misstrauensvotum spricht

Was dagegen spricht, Kurz das Misstrauen zu entziehen

Österreich ist am Freitag um 18 Uhr in eine Regierungskrise geschlittert, eine Staatskrise blieb uns erspart – noch. Sie droht aber womöglich, wenn am Montag der Nationalrat – mit den Stimmen von SPÖ, FPÖ und Liste Pilz – dem Kanzler das Vertrauen entzieht. Diesen Vorwurf müssten sich diese drei Parteien dann auch gefallen lassen.

Die Neos haben von Anfang an gesagt, dass sie ein Misstrauensvotum gegen den Kanzler oder die gesamte Regierung nicht unterstützen. Es gehe jetzt darum, den Menschen ein Signal der Stabilität zu geben, begründet Parteichefin Beate Meinl-Reisinger ihre Entscheidung – auch wenn sie Kurz natürlich auch nicht voll und ganz vertraue.

Politisch unsicheres Neuland

Die große Frage ist, was konkret passiert, wenn Kurz tatsächlich gestürzt würde. Die Verfassung sieht vor: Kommt der Kanzler abhanden, rückt vorerst sein Vize nach. Das wäre nun Finanzminister Hartwig Löger, der am Mittwoch in dieser Funktion angelobt wurde. Danach hat der Bundespräsident aber die Möglichkeit, einen neuen Kanzler zu ernennen, hinter dem auch eine Mehrheit im Nationalrat steht. In seiner Wahl ist er dabei völlig frei. Die Person muss lediglich das passive Wahlrecht besitzen.

Aber wer könnte das sein? Ist das so einfach? Und was, wenn der oder die dann wieder gestürzt wird?

In dieser Lage war Österreich jedenfalls noch nie. Wir würden Neuland betreten – und das in einer Situation, in der viele Bürger ohnehin schon verunsichert sind und das Vertrauen in die Politik erschüttert wurde. Ist das also schlau?

Expertenkritik an Expertenregierung

Eingesetzt würde schließlich wohl eine reine Expertenregierung. Und an einer solchen haben zahlreiche Politologen und Staatsrechtler Zweifel. Werner Zögernitz, früher ÖVP-Klubdirektor, heute Leiter des Instituts für Parlamentarismus, sagt: "Beamte und Experten haben keine demokratische Legitimation. Der Wähler würde sich verschaukelt fühlen."

Er appelliert, wie auch schon Bundespräsident Alexander Van der Bellen, für den es auch sehr unangenehm wäre, wenn die Regierung, die er am Mittwoch angelobt hat, am Montag platzt, an die Vernunft der Opposition: "Die Demokratie ist viel zu schade, als dass wir sie demolieren."

Der Verfassungsrechtler Bernd-Christian Funk fragt sich außerdem, was geschehe, wenn eine Expertenregierung sich etwa damit konfrontiert sehe, dass der Verfassungsgerichtshof Teile der türkis-blauen Reform der Sozialversicherung kippe. "Kann das Expertenkabinett die kreative Kraft aufbringen, um solche großen Vorhaben über die Bühne zu bringen?"

Experten bessere Politiker?

In Zeiten der Politikerverdrossenheit ortet Funk – augenzwinkernd – noch ein weiteres Problem, das eine Krise auslösen könnte: "Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass eine Expertenregierung beweist, dass sie es mindestens gleich gut, wenn nicht sogar besser kann als die Politiker", sagt er. "Mit aller Vorsicht gesprochen."