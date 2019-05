Böhmermanns Countdown endet mit "Comedians for World Peace"

Spekulationen über ein Österreich-Special beförderte zunächst ein Code der Countdown-Seite, der Elemente wie Ibiza enthielt

Am Mittwoch um 20.15 Uhr endete der Online-Countdown von Satiriker Jan Böhmermann zu seinem dieswöchigen "Neo Magazin Royale"-Special, gestartet nach dem Ibiza-Gate-Wochenende in Österreich. Entstanden ist ein gemeinsamer Song europäischer Comedians und Satiriker: "Do They Know It's Europe" – mehr hier in der ZDF-Mediathek.

Die Vorgeschichte des Countdowns: "Diese Woche haben wir sogar ein kleines Special vorbereitet!!!", twitterte Böhmermann am Montag nach dem österreichischen Ibiza-Gate-Wochenende. "Gleich" folgte der Link dazu: dotheyknowitseurope.eu.

Der deutsche Satiriker hatte schon bei der Romy-Gala im April eine Nebenrolle in diesem Endspiel der ersten türkis-blauen Bundesregierung unter Sebastian Kurz übernommen: In einer Videobotschaft entschuldigte er sich für sein Fernbleiben damit, dass "ich gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza rumhänge".

Böhmermann wurde das heimlich aufgenommene Video laut ZDF-Angaben angeboten, das Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus (beide FPÖ) im siebenstündigen Gespräch mit einer vermeintlichen russischen Oligarchennichte über die Übernahme und Ausrichtung der "Kronen Zeitung" auf totalen FPÖ-Support zeigt.

Die Spekulationen über ein Österreich-Special beförderte auch der Code der Countdown-Seite, der Elemente wie Ibiza enthielt. Ibiza wird im Code mit Austria gleichgesetzt. Ein weiteres Element hieß Europe. Wer vor Ablauf des Countdowns ein bisschen tiefer forschte, bekam "Nice try" und das Youtube-Video "We're Going To Ibiza!" der Vengaboys eingeblendet.

Das ZDF gab schon am Montag Entwarnung: Das Special des "Magazin Neo Royale" auf ZDF Neo stelle nicht Österreich in den Mittelpunkt. (red, 22.5.2019)