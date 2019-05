Ihr Master für die Filmbranche

Mit dem Masterlehrgang "Film, TV & Media – Creation and Distribution" bildet die FH St. Pölten Expertinnen und Experten im Bereich der Fernseh- und Filmproduktion aus.

Praxisbezogene Ausbildung

Der berufsbegleitende Masterlehrgang Film, TV & Media – Creation and Distribution vermittelt Spezialwissen im Bereich der Fernseh- und Filmproduktion. Neben theoretischem Know-how stehen vor allem anwendungsorientierte und praxisbezogene Kenntnisse im Fokus der Ausbildung. So sind beispielsweise auch wirtschaftliche Themenbereiche Bestandteil des Studienplans, um für die Realisierung und Finanzierung von Film- und Medienproduktionen gerüstet zu sein.

Der Masterlehrgang richtet sich einerseits an Filmschaffende, die bereits in der Praxis tätig sind und sich weiterbilden möchten und andererseits an Hochschulabsolventinnen und -absolventen mit artverwandtem Vorstudium, die eine Karriere in der Film- und Medienproduktion anstreben.

Studieninhalte

In den ersten beiden Semestern stehen die Grundlagen von Konzeption und Produktion eigener Projekte im Mittelpunkt. Neben einem breiten Basiswissen erwerben die Studierenden Kompetenzen in Kameratechnik, Lichtsetzung, Kameraführung, Montage, Textanimation, Dramaturgie und Filmmusik. In mehreren konkreten Aufgaben entwickeln die Lehrgangsteilnehmenden die Fähigkeit, Geschichten in Bild und Ton zu erzählen.

Im dritten und vierten Semester bieten internationale Expertinnen und Experten Einblick in die Film- und Fernsehindustrie sowie in den Onlinemarkt. Die Entwicklung neuer filmischer Formate und deren Produktion, Finanzierung und Distribution bilden die Schwerpunkte des projektorientierten Unterrichts. Nach vier erfolgreich absolvierten Semestern erlangen die Studierenden den Titel Master of Arts (MA).

Berufsaussichten

Die Absolventinnen und Absolventen sind in verschiedenen Bereichen der Medienbranche tätig, zum Beispiel als ProducerIn, Kameramann/frau, KonzepterIn, RedakteurIn, AufnahmeleiterIn. Potentielle Arbeitgeber sind Sendeanstalten wie ORF, ATV, ProSiebenSat.1 PULS 4, ARD, ServusTV und Produktionshäuser wie Endemol, UFA, Red Bull Media House sowie Start-up-Unternehmen.

Bewerbungsfrist: August 2019

Nähere Informationen: www.fhstp.ac.at/lftm