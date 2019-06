Die besten Gay-Lokale: Ihre Tipps

Zum Trinken, Tanzen und Kennenlernen: In welche Bar, in welchen Club für LGBTs gehen Sie am liebsten?

Es ist spannend zu sehen, wie grundverschieden Bars für ein homosexuelles Publikum sind: Fast jede Lokalität ist auf schwule Männer ausgerichtet. Diese unterscheiden sich dann auch in ihrer Ausrichtung: klassische Bar, Fetischlokal oder mit Cruising-Bereich. Wer mehr als nur einen Absacker nach der Arbeit oder einen Spritzer mit Freunden trinken will, der kann Szeneclubs – oder Veranstaltungen für LGBTs – aufsuchen, um dort zu tanzen und Leute kennenzulernen.

Die Szene fokussiert sich in Österreich auf Wien. Besonders im 6. Bezirk gibt es zahlreiche Gay- und Gay-friendly-Bars: Das Village, Felixx oder das Marea Alta sind beliebte Anlaufstellen für Schwule und Lesben und bieten Karaokeabende, Dragshows und Popmusik zum Mitsingen. Zum Tanzen hat sich das Why Not etabliert, wochenends gibt es queere Events wie das "Rhinoplasty" im Club U, und alle paar Monate darf im Fluc beim "Malefiz" oder beim "Meat Market" geshakt werden.

In den Landeshauptstädten wird die Barszene schon etwas dürftiger: In Graz ist das Café Silber oder das Rage Anlaufstelle für LGBTs, in Innsbruck ist das Dom Café seit Jahren eine regelrechte Institution, um nur ein paar Beispiele außerhalb Wiens zu nennen.

Welche Bar favorisieren Sie?

Welches Lokal ist ein Must-go, und welches sollte man meiden? Welche internationalen Bars können Sie empfehlen? (rec, 21.6.2019)