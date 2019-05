Inflation der Arbeitgebersiegel – Fluch oder Segen für Unternehmen und Bewerber?

Happy im Job – haben Sie schon den passenden Arbeitgeber gefunden?

Das Zepter über die Annahme eines neuen Jobs hält mittlerweile oft der Bewerber selbst in der Hand. Die besten Köpfe des Landes stellen ihre Dienste nicht irgendeinem Unternehmen zur Verfügung, sondern wählen ihren Arbeitsplatz mit Bedacht. So werden die Vor- und Nachteile der potenziellen Arbeitgeber sorgfältig gegeneinander abgewogen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Es gibt diverse Stellen, die hierbei Orientierungshilfe anbieten. Eine Vielzahl dedizierter Anbieter widmet sich der großen Fragestellung, welche Unternehmen ihren Mitarbeitern einen hohen Wohlfühlfaktor versprechen. Die Bandbreite an Betrachtungsweisen reicht vom Meinungsbild der Mitarbeiter (z.B. Kununu, Great Place to Work) über professionelle Auditierungen (z.B. BCorp, Top Employers Institute), vom Fokus auf bestimmte Werte (z.B. audit berufundfamilie, Charta der Vielfalt) bis hin zur Wahrnehmung von Berufseinsteigern (z.B. Universum, Trendence).

Woran erkennt man wirklich herausragende Arbeitgeber?

Die Metastudie LEADING EMPLOYERS setzt auf Ganzheitlichkeit, um das TOP 1% der Arbeitgeber in Österreich zu identifizieren

Mit der Menge unterschiedlicher Anbieter ist das, was eigentlich Orientierung bieten soll, inzwischen selbst zum Dschungel geworden – ein Dickicht verschiedenster Sichtweisen und Perspektiven mit oftmals ganz unterschiedlichen Resultaten und Empfehlungen. Denn auffällig ist: Dasselbe Unternehmen mag in der Untersuchung A auf Platz 1 stehen, jedoch im Ranking B in den Top 100 gar nicht vertreten sein. Die Brille, durch die man schaut, ist dabei entscheidend.

Die Quintessenz lautet: Sich nur auf einen einzigen Aspekt zu verlassen, ist zu wenig. Allein der Ruf eines Unternehmens oder die Bekanntheit der Marke sind in der Regel kein umfassender Maßstab, um die tatsächliche Qualität eines Arbeitgebers zu erörtern. Auch ein kürzlich gewonnener Preis für ein spezielles Segment oder das gerade abgeschlossene erfolgreiche Geschäftsjahr reichen nicht aus, um einen wirklich vorbildlich agierenden Arbeitgeber mit solchen Momentaufnahmen zu identifizieren.

Ist die Wertigkeit der Qualitätssiegel als zuverlässig einzuschätzen?

Die Meta-Analyse LEADING EMPLOYERS beantwortet die Frage nach der Qualität eines Arbeitgebers in einem noch nie dagewesenen Umfang. ‚Meta‘ heißt in diesem Falle: ganzheitlich statt nur punktuell. Anstelle nur eines Blickwinkels fließen mehr als 200 unterschiedliche Quellen in die Untersuchung ein. Die Ergebnisse einzelner Studien werden in Relation zueinander gesetzt, Messfehler und Ungenauigkeiten ausgemerzt. Dabei kommen Muster, Abweichungen und andere interessante Beziehungen der verschiedenen Ergebnisse ans Licht. Klarer Vorteil dabei: Die Zusammenführung der verschiedenartigen Informationen erlaubt eine viel höhere Aussagekraft als es mit nur einer einzelnen Studie möglich ist.

Themenfelder, die im Rahmen der Studie LEADING EMPLOYERS 2019 berücksichtigt wurden

Mit dieser ganzheitlichen Methode hebt sich LEADING EMPLOYERS von anderen Qualitätssiegeln ab: Die breite Streuung der Bezugskriterien gewährleistet ein besonders hohes Maß an Zuverlässigkeit. Der systematische Ansatz der unabhängigen Untersuchung reicht deutlich über sonst übliche Standards hinaus: Mannigfaltige Qualitätskriterien werden in eine ganzheitliche Betrachtung überführt, und durch die Kontrastierung der verschiedenen Ansichten entsteht ein realitätsgetreues Bild. Die Meinung einer Praktikantin findet dabei ebenso Berücksichtigung wie die Funde eines Expertengremiums.

Transparenz über die Art und Weise der berücksichtigten Daten schafft LEADING EMPLOYERS mit dem vollständig einsehbaren Quellenverzeichnis. Zeitgemäß aufgestellte Unternehmen und qualifizierte Arbeitssuchende kommen zum beiderseitigen Vorteil über die Auszeichnung zusammen. Unter Aufsicht des Beirats, besetzt mit hochkarätigen Mitgliedern aus Wissenschaft und Wirtschaft, wird das Qualitätssiegel exklusiv an das TOP 1% der Arbeitgeber verliehen.

Fragen und Anregungen zur Auszeichnung nimmt der Beirat unter beirat@leading-employers.at entgegen.