Ein Blick auf den Mond

Für Mondschauer ab dem vierten Lebensjahr

Die Jüngste kommentiert die Wetterlage am häufigsten. Fixer Bestandteil der kindlichen Himmelsbeschreibungen ("Da sind Wolken, und dort haben sie ein Loch!") ist der Mond. Der ist ja auch einmal rund, dann schmal. Oder er leuchtet besonders hell oder auffallend fast gar nicht. Kurz: Er ist immer anders. Thomas Hrabal und Nini Spagl haben für alle Mondschauer ab dem vierten Lebensjahr ein Buch über diesen Himmelskörper verfasst.

Vollmond ist ein richtiges Sachbuch. Nur anfangs wird von einem Buben erzählt, der auf dem Dachboden seine eigene Weltraummission startet. Danach wird erklärt – und so ziemlich alles, was es rund um den Mond zu wissen gibt. Wie steht er zur Sonne? Wie zur Erde? Woraus besteht seine Oberfläche? "Vom Mond aus gesehen wirkt die Erde, dieser kleine, blaue Ball im Universum, wie ein Wunder, auf dem unter der schützenden Atmosphäre vielseitiges Leben herrscht", heißt es am Ende des Buches. Vielleicht ist das ein versteckter Hinweis auf eine Fortsetzung. Das wäre auf jeden Fall schön. (Peter Mayr, 24.5.2019)