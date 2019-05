Legendäre Rennspielserie: Codemasters kündigt neues "Grid" an

Spiel soll am 13. September für PC und Konsolen erscheinen – Fernando Alonso ist mit an Bord

Codemasters hat ein neues Grid angekündigt. Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Original kommen virtuelle Rennfahrer also wieder auf ihre Kosten. Das Spiel soll am 13. September für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Einen ersten Trailer gibt es auch schon.

ign

Fernando Alonso Teil des Spiels

Dort sieht man Fahrzeuge im Geschwindigkeitsrausch, Unfälle, rauchende Reifen und die Möglichkeit, Fahrfehler rückgängig zu machen. Auch Fernando Alonso soll Teil des Spiels werden und Fahrtipps geben.

Viele Versprechen für neuen Teil

Grid gilt als eine der besten Rennserien aller Zeiten. Der neue Ableger wird auf vier Kontinenten ausgetragen. Etliche unterschiedliche Autoklassen und Modi werden ferner versprochen. Das Spiel soll sowohl Hardcore-Rennfahrer als auch Amateure anziehen und begeistern. (red, 22.5.2019)