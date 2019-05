Vier ohnmächtige Flüchtlinge in Tankwagen in Serbien entdeckt

Alle in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert

Belgrad – Einen schrecklichen Fund haben Beschäftigte einer Waschanlage in der nordserbischen Kleinstadt Futog gemacht, als sie sich laut Medienberichten am Dienstag an die Reinigung eines Tankwagens machten. Im leeren Container des Fahrzeugs mit slowenischen Kennzeichen wurden vier ohnmächtige Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren entdeckt.

Laut Medienberichten wird davon ausgegangen, dass es sich um Nahost-Flüchtlinge handeln dürfte. Die Männer seien wahrscheinlich im südserbischen Cuprija, wo der Lenker übernachtet hatte, in den leeren Container geschlüpft. Der Tanker sollte Glukose in den Kosovo bringen.

Befragung nicht möglich

Alle vier Männer wurden in das Krankenhaus in Novi Sad eingeliefert, ihr Zustand war laut der Tageszeitung "Blic" lebensbedrohlich. Dadurch konnten die Flüchtlinge zunächst nicht von der Polizei befragt werden. (APA, 22.5.2019)