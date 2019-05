SaaS als Schlüssel für neue Lösungen in der Automobilindustrie

AVL bietet zusätzlich zu den verschiedensten Lösungen für die Mobilität der Zukunft auch erfolgreich Serviceleistungen und Produktentwicklung im IT-Bereich an.

IT-Lösungen und digitale Werkzeuge sind unverzichtbare Instrumente für die gesamte Automobilindustrie. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass Fahrzeuge sichererer, effizienter, umweltfreundlicher sowie unter anderem auch vernetzter und damit "kommunikativer" sind, als früher.

Das bietet höchstmögliche Sicherheit, Komfort und Fahrspaß für die Endverbraucher, ist aber auch wichtig für für die OEMs (Hersteller). Denn sie benötigen die Datensätze aus den Fahrzeugen, um beispielsweise gesetzliche Vorgaben und Reglements bei Neuentwicklungen zügig umsetzen zu können.

Manuel Schwarz, Engineering Manager, Data & Analytics Services, IODP – Integrated and Open Development Platform, bei AVL: "Ein gutes Beispiel sind standarisierte cloudbasierte Services für die Validierung von RDE (Real Drive Emission)-Tests. Im Rahmen der Fahrzeugentwicklung müssen Messungen von Emissionen auf der Straße mit portablen Messgeräten durchgeführt werden. Abhängig von Fahrzeugtyp, der Region und der gültigen Version der Legislation kommen dabei unterschiedliche Algorithmen für die Berechnung zum Einsatz. Jeder Hersteller macht pro Jahr Tausende dieser Messungen unter verschieden Umgebungsbedingungen. Die gesammelten Daten der Test-Fahrzeuge waren bisher nur bedingt standardisiert. Deshalb hat die Auswertung sehr lange gedauert und war auch fehleranfällig. Mit den Software-Lösungen, die wir dafür nun bei AVL entwickelt haben, können die Berechnungen automatisiert innerhalb Sekunden von jedem beliebigen Standort hochgeladen und automatisiert verarbeitet und anschließend abgerufen werden."

Wenn tausende Messungen mit neuen Algorithmen und veränderten Parametern berechnet werden müssen, braucht das viele Tage. Cloudbasierte Technologien können flexibel auf die Bedürfnisse angepasst werden und Neuberechnungen erfolgen automatisiert. Und weil die Daten auch parallel verarbeitet werden können, steht das Ergebnis der kompletten Neuberechnung bereits nach rund 60 Sekunden zur Verfügung. Darüber hinaus können AVL-Kunden die erzeugten und gespeicherten Daten mittels kundenspezifischer Integrationen über standardisierte Schnittstellen (API’s) auch selbstständig in ihre eigenen IT-Lösungen integrieren. Dadurch sind flexible und individuelle Datenanalysen mit 3rd Party Tools wie z.B. AVL Concerto oder Tableau möglich.

Seit jeher eine Leidenschaft

Manuel Schwarz arbeitet seit vier Jahren bei AVL. Seine Leidenschaft für IT verdanke er seinem Vater, der ihn als Kind für das Thema IT begeistert hat. In der HTL für Datenverarbeitung wurde das erste fachliche Wissen vermittelt, und Dank berufsbegleitender Studien – IT und IT-Marketing sowie Software Engineering Leadership – konnte er sein Know-how ausbauen. Bei AVL war Manuel Schwarz zunächst als Business Analyst tätig, seit Jahresanfang ist er verantwortlich für den Ausbau von cloudbasierten Services im Data & Analytics Bereich. Manuel Schwarz: "Die Aufgaben in der IT haben sich stark verändert. Wir sind weg vom klassischen Wasserfall-Ansatz in der Softwareentwicklung, bei dem jeder nur für einen spezifischen Aufgabenbereich zuständig war. Bei uns sind agile DevOps (Development and Operation)-Teams mit der Entwicklung und Betrieb der Gesamtlösung befasst."

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen Leidenschaft für die IT, Teamfähigkeit und zumindest eine fachspezifische Grundausbildung im IT-Bereich mit. Manuel Schwarz: "AVL bietet IT-Expertinnen und Experten die Chance, sowohl die persönlichen Skills zu stärken als sich auch fachlich weiterzuentwickeln. Zudem ist es möglich seine Skills über Trainings bei AVL Academy kontinuierlich zu erweitern oder an internationalen Zertifizierungsprogrammen bei den besten Trainern der Welt zu erlangen. In meinem Bereich werden neue Kolleginnen und Kollegen – ihrem Skill Level entsprechend – in bereits bestehende Teams intergiert, und damit Schritt für Schritt an unseren Aufgabenbereich und an unsere Arbeitsweise herangeführt. Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass wir bei AVL stets besonders viel Freiraum für kreative Ideen und damit für neue Innovationen haben."

