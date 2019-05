Edwyn Collins kommt nach Österreich

Der sympathische schottische Popstar mit der triumphal-tragischen Biografie spielt Konzerte in Innsbruck, Salzburg, Linz und Wien

Edwyn Collins kommt für vier Konzerte nach Österreich. Der 59-jährige Schotte hatte Mitte der 1990er-Jahre mit dem Song A Girl Like You einen Welthit, der ihn von der Erfolglosigkeit in den Wohlstand katapultierte.

Zehn Jahre später erlitt er zwei schwere Schlaganfälle, die ihm fast das Leben gekostet hätten. Doch Collins kämpfte sich mit Unterstützung seiner Familie zurück ins Leben und hat seit damals vier wunderbare Alben veröffentlicht. Das letzte erst vor wenigen Wochen, es heißt Badbea und wurde hier besprochen.

Der Sänger, der zu Beginn der 1980er mit der Band Orange Juice einige kleiner Erfolge feierte und in Österreich traditionell eine große Fanbase hat, kommt im September auf eine kleine Tournee.

aedrecords

Am 26. September tritt er im Treibhaus in Innsbruck auf, am 27.9. im Rockhouse Salzburg, am 28. 9., im Linzer Posthof und am 29.9. im Wiener Wuk. Muss man da hin? Man muss. (red, 22.5.2019)