Strache Villa auf Ibiza kostet rund 10.000 Euro pro Woche

Jene Finca, die durch den #ibizagate-Skandal berühmt wurde, ist eine sehr teure Kulisse.

Es dürfte mittlerweile hinlänglich bekannt sein, dass jene Villa auf Ibiza, wo das Skandal-Video zum #ibizagate entstanden ist, auf Airbnb zu finden ist. Auf der Plattform ist zu lesen, dass diese Unterkunft momentan viele User interessiert: "Sie wurde in der vergangenen Woche über 500 Mal aufgerufen", heißt es dort wortwörtlich.

Die moderne Villa im Herzen von Ibiza verfügt über einen privaten Pool, ganze vier Schlafzimmer und vier Badezimmer. Natürlich hat sie auch jeden modernen Schnickschnack, von denen normale Österreicherinnen und Österreicher im Urlaub nur träumen können, wie das Reiseportal Urlaubsguru in einer Aussendung schreibt: Luxuriöse gläserne Duschen mit Ausblick, diverse Terrasse mit Grillplatz, ein Barbereich, ein offener Kamin und wirklich wunderschön eingerichtet Schlafzimmer zeichnen die Unterkunft aus. Bis zu zehn Personen können hier übernachten und im Luxus schwelgen.

Besser mit dem Taxi

Die Finca befindet sich im Landesinneren der Insel zwischen der Küstenstadt Sant Antoni de Portmany und dem Ort im Landesinneren Sant Rafel. Ein Mietwagen ist bei dieser Lage ein Muss, denn zu Fuß erreicht man von hier sehr wenig. Oder man verzichtet auf das eigene Auto und ruft sich nach jedem Abend ein Taxi. Bei Alkoholkonsum ist dies auch die deutlich schlauere Variante. Doch wirklich kostengünstig ist sie nicht.

Aber wer sich die Übernachtung in der Villa leisten kann, wird die Kosten für die Taxifahrten wohl kaum im Börserl merken: Denn die Kosten für ihren Partyurlaub in der Luxusvilla betragen für viele Österreicherinnen und Österreicher mehrere Monatsgehälter. Eine Woche in der Villa kostet – abhängig von der Saison – stolze 10.000 Euro. Als besser man schaut, dass die Hütte auch wirklich vollbelegt ist, dann kommt man auf 1.000 Euro pro Person. Bei diesen Kosten sind jedoch noch nicht die Preise für die Flüge, die Transfers, den Mietwagen und für die Verpflegung einberechnet. Dafür kommen immerhin keine Kosten mehr für die Endreinigung auf, denn diese ist bereits im Preis inkludiert. (red, 22.5.2019)

