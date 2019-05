Die Übergangsminister in Kurzporträts

Walter Pöltner, Soziales, Arbeit und Gesundheit





Der 67-jährige Walter Pöltner übernimmt das Großressort Soziales, Arbeit und Gesundheit. Der Wiener begann seine berufliche Karriere 1967 beim heimischen Industrieunternehmen Semperit, holte später Matura und Studium nach und kam über die Arbeiterkammer Anfang der 1990er-Jahre in das Ministerkabinett von SPÖ-Sozialminister Josef Hesoun. Unter dem ebenfalls roten Sozialminister Franz Hums war Pöltner dann Büroleiter.

Zwischen 2002 und 2015 war Pöltner Sektionschef im Sozialministerium, begann also unter Schwarz-Blau I in dieser Funktion und blieb es auch in Schwarz-Blau II, was dem deklarierten SPÖ-Mitglied nicht nur Sympathie in den eigenen Reihen eintrug – vor allem, weil er damals federführend in die Erarbeitung der Pensionsreform unter Wolfgang Schüssel eingebunden war, die von den Sozialdemokraten bekämpft wurde.

Aber auch mit seiner nunmehrigen Vorgängerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) konnte Pöltner offenbar gut. Nach der von Türkis-Blau beschlossenen Zusammenlegung der Krankenkassen machte sie ihn zum kommissarischen Leiter des aus dem Hauptverband entstehenden verkleinerten Dachverbands. Hartinger-Klein bezeichnete ihn im März als "absoluten und unbestrittenen Profi".