"Pew Dew Redemption": Skurriles Game mit YouTuber PewDiePie

In dem Spiel bekämpft man T-Series, um der einzig wahre Content-Creator zu bleiben

Der humorige Zweikampf zwischen Youtuber PewDiePie und dem indischen Musikkanal T-Series erreicht nun auch Steam. Dort können Spieler ab sofort das kostenlose Game Pew Dew Redemption beziehen. Bei dem Spiel schlüpft man in die Rolle des 29-jährigen Schweden und kämpft gegen das Ende des Internets und der Menschheit an. Allzu anspruchsvoll ist das Spiel nicht, man soll es nach ungefähr 20 Minuten durchgespielt haben.

eternal enki

Meme als Ursprung für Spiel

Das Game basiert auf dem Meme "Subscribe to PewDiePie". Dieses wurde ins Leben gerufen, nachdem T-Series hinsichtlich der Abonnenten kurzerhand PewDiePie überholt hatte. Im Netz formierte sich daraufhin eine Spaß-Bewegung, die alles daran setzte, den Schweden wieder auf den ersten Platz zu hieven. T-Series hat mittlerweile fast eine Milliarde Abonnenten und PewDiePie 95 Millionen.

Am Ende löscht man Kanal

In Pew Dew Redemption finden sich zahlreiche Memes und Verweise auf bisherige Videos des YouTubers. In dem Game verprügelt man mit einem großen Schwert im P-Format Ritter, die ein großes T auf ihrer Brust tragen. Mit einem Gaming-Sessel kann man außerdem Gegner attackieren. Am Ende des Spiels hat man T-Series zerstört und den Kanal der indischen YouTuber gelöscht und somit die Menschheit gerettet.

pewdiepie

YouTuber "tötete" Meme

Kürzlich hat YouTuber PewDiePie sich offiziell gegen das "Subscribe to PewDiePie"-Meme ausgesprochen, nachdem der Attentäter von Christchurch den Satz in der Facebook-Live-Übertragung des Anschlags ausgesprochen hat. In einem Video bedankte sich der YouTuber für die Unterstützung, erwähnte allerdings auch, dass man das Meme nicht mehr verwenden solle, weil es der Massenmörder in den Dreck gezogen hatte. (red, 22.5.2019)